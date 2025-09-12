Alegeri parlamentare 2025: 30 de drochieni se regăsesc pe listele parlamentare a 10 concurenți electorali

Conform datelor oficale, Comisia Electorală Centrală a înregistrat 30 drochieni care au fost incluși în listele a 10 formațiuni participante în scrutinul din 28 septembrie 2025.

Iată numele lor și numărul în liste:

Mișcarea Respect Moldova

  • Dascăl Ion, 8

  • Postovan Adelina, 47

  • Conea Igor, 59

Blocul Electoral Socialiști Comuniști Inima și Viitorul Moldovei

  • Botnar Tatiana, 55

  • Morcov Ghenadie, 76

Blocul Alternativa

  • Cereteu Igor, 19

  • Cotroneț Vitalie, 45

  • Grozav Adriana, 60

  • Grigoraș Verijinia, 67

Blocul Electoral Împreună

  • Moroșan Lilian, 25

  • Spineț Liubovi, 27

  • Arhirii Andrei, 31

  • Grigoraș Aurelia, 48

Partidul Politic AUR

  • Belan Octavian, 4

  • Bulat Ruslan, 35

  • Gherlovan Adrian, 37

  • Pascariu Andrian, 38

Partidul Liberal

  • Gorpin Serghei, 41

  • Roșca Violeta, 18

  • Pleșca Constantin, 20

  • Coțet Ion, 32

Blocul Electoral BUN

  • Cioctrin Tudor, 39

  • Doșceacenco Iulian, 46

CALIN

  • Leancă Maria, 31

Partidul Politic Partidul Nostru

  • Cereteu Nina, 3

  • Pavlenoc Valerii, 63

  • Corlenco Natalia, 76

  • Rotaru Ludmila, 94

  • Văcaru Ion, 101

Partidul Politic Moldova Mare

  • Tîron Veaceslav, 34

Succes tuturor! Să învingă cei mai buni!


