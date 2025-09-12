Alegeri parlamentare 2025: 30 de drochieni se regăsesc pe listele parlamentare a 10 concurenți electorali

Conform datelor oficale, Comisia Electorală Centrală a înregistrat 30 drochieni care au fost incluși în listele a 10 formațiuni participante în scrutinul din 28 septembrie 2025.
Iată numele lor și numărul în liste:
Mișcarea Respect Moldova
-
Dascăl Ion, 8
-
Postovan Adelina, 47
-
Conea Igor, 59
Blocul Electoral Socialiști Comuniști Inima și Viitorul Moldovei
-
Botnar Tatiana, 55
-
Morcov Ghenadie, 76
Blocul Alternativa
-
Cereteu Igor, 19
-
Cotroneț Vitalie, 45
-
Grozav Adriana, 60
-
Grigoraș Verijinia, 67
Blocul Electoral Împreună
-
Moroșan Lilian, 25
-
Spineț Liubovi, 27
-
Arhirii Andrei, 31
-
Grigoraș Aurelia, 48
Partidul Politic AUR
-
Belan Octavian, 4
-
Bulat Ruslan, 35
-
Gherlovan Adrian, 37
-
Pascariu Andrian, 38
Partidul Liberal
-
Gorpin Serghei, 41
-
Roșca Violeta, 18
-
Pleșca Constantin, 20
-
Coțet Ion, 32
Blocul Electoral BUN
-
Cioctrin Tudor, 39
-
Doșceacenco Iulian, 46
CALIN
-
Leancă Maria, 31
Partidul Politic Partidul Nostru
-
Cereteu Nina, 3
-
Pavlenoc Valerii, 63
-
Corlenco Natalia, 76
-
Rotaru Ludmila, 94
-
Văcaru Ion, 101
Partidul Politic Moldova Mare
- Tîron Veaceslav, 34
Succes tuturor! Să învingă cei mai buni!