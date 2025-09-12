Maia Sandu, alături de mama, sora și un consilier, în audiență la Papa Leon al XIV-lea

Șefa statului, Maia Sandu, a fost primită vineri, 12 septembrie, în audiență de Papa Leon al XIV-lea, la Palatul Apostolic din Vatican. Într-o fotografie difuzată de serviciul de presă al Vaticanului, alături de Maia Sandu apar mama și sora ei, precum și consilierul prezidențial pentru politică externă, Olga Roșca.

După întrevederea cu Suveranul Pontif, Maia Sandu a purtat discuții în Secretariatul de Stat al Sfântului Scaun cu cardinalul Pietro Parolin, secretar de Stat, și monsignorul Paul Richard Gallagher, secretar pentru Relațiile cu Statele și Organizațiile Internaționale, scrie ziua.md

Potrivit unui comunicat al Sălii de Presă a Vaticanului, întâlnirea s-a desfășurat „într-o atmosferă cordială și a evidențiat aprecierea pentru relațiile bilaterale pozitive dintre Republica Moldova și Sfântul Scaun, cu dorința de a consolida aceste legături.”

Convorbirile au vizat și situația păcii și a securității la nivel local, regional și internațional, cu un accent special pe evoluțiile recente din Ucraina.