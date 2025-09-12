RAMxRezina: „Eu știu că înapoi nu vreau și am o singură direcție”

Pe 10 septembrie, Palatul Raional de Cultură „Nicolae Lupov” din Rezina a fost gazda evenimentului RAMxRezina, unde primul panel, „Idei care unesc comunități”, le-a adus pe scenă pe organizatoarea de evenimente Mirela Urușciuc și pe antreprenoarea și activista Doina Sîrbu-Pantaz, într-o discuție moderată de Artur Gurău despre proiecte locale și implicare civică.

„E nevoia de a te reconecta cu rădăcinile”

Mirela Urușciuc vede evenimentele pe care le organizează drept nu doar ca pe o petrecere, dar și ca pe niște ocazii de reconectare cu rădăcinile.

„Evenimentele pe care le organizez adună în jurul lor atât oameni care locuiesc în Moldova, cât și pe cei care revin din diaspora. (…) E și nevoia de a te reconecta cu rădăcinile”, explică ea.

Ea crede că pe oameni, dincolo de nevoi sau speranțe îi unește în primul rând emoția. „Rezervorul nostru emoțional de foarte multe ori nu este tare încărcat și în momentul în care te relaxezi și ești înconjurat de oamenii care te iubesc, acolo se declanșează o emoție puternică”.

„Părerea ta contează”

Mirela pe lângă organizarea de evenimente, are capacitatea să organizeze, metaforic vorbind, comunitatea ei în jurul unor valori. Ea mai spune că poziția civică a ajutat-o să-și filtreze publicul și colaboratorii, pentru că „a vorbi despre lucrurile sociale pe care le susții sau care nu-ți plac este ceva legat de viziune și oamenii fie rezonează, fie nu”.

Tot ea a transmis celor prezenți că implicarea civică pornește de la fiecare și că vocea fiecăruia este foarte importantă.

„Chiar vă încurajez pe toți cei care vă gândiți acum că, ei, de ce fac eu cu 200 de urmăritori? Doar imaginați-vă 200 de oameni vii într-o sală care vă ascultă. […] Cu un pic de curaj și dacă ai o atitudine, ieși și o spui. Părerea ta contează”, a subliniat ea.

„Eu știu că înapoi nu vreau și am o singură direcție”

Întrebată cum pot fi atrași mai mult tinerii în viața comunității, Mirela a făcut trimitere la propria experiență. „Întotdeauna auzeam în casă că noi suntem așa cum suntem din cauza unei conduceri care nu face reforme. Practic, constant se vorbea despre asta. […] Au mai fost oameni în care am crezut și care ne-au dezamăgit, dar asta nu mi-a schimbat nici viziunea și nici vectorul. Eu știu că înapoi nu vreau și am o singură direcție. Partidele se schimbă, fețele se schimbă, oamenii se schimbă, dar este important să ne pese”.

„Am contribuit ca în Rezina lucrurile să se întâmple ”

Doina Sîrbu-Pantaz a adus în discuție experiența ei de lider comunitar la Rezina și felul în acest efort este perceput.

„Unii cred că la Rezina nu se face nimic”, spune ea. „Într-o discuție cu primarul, el spunea: nouă nu-i place să vorbim mult, nouă ne place să facem. Și uite aici e contradicția: odată ce nu spui, oamenii cred că tu nu faci”.

Însă, explică ea, „noi, Grupul de Acțiune Locală Trei Coline, am contribuit ca în Rezina lucrurile să se întâmple și ne străduim din tot sufletul asta să se vadă”.

La început, însă, eforturile au fost privite cu scepticism. „Când am început, eram și huiduiți pe alocuri. […] Oamenii ne întrebau «dar voi din partea cui sunteți?»”, povestește ea.

Ea atrage atenția și asupra contextului mai larg: „Oamenilor care investesc în dezinformare și intoxicarea rețelelor sociale le trebuiesc niște moldoveni comozi, ușor de manipulat. […[ Noi nu avem o identitate națională atât de bine conturată încât să ripostăm din intenție proprie, și atunci se apasă foarte mult pe butoane legate de frică”.

„Atunci când oamenii se unesc este mult mai ușor”

Vorbind despre eforturile de a descuraja oamenii să creadă în viitorul Republicii Moldova, Doina a spus: „Schimbarea poate să vină de la fiecare dintre noi. Atunci când oamenii se unesc este mult mai ușor, dar totul depinde de la fiecare în parte”.

La final, Doina, a atras atenția și asupra vulnerabilității informaționale. „Eu cred că social media este foarte periculoasă pentru oamenii care se lasă ușor influențați și nu știu să caute adevărul până la capăt”.

Evenimentul a fost organizat de RAM Impact, cu suportul StoryCrafters – un startup care și-a propus să descopere, sa dezvolte noi creatori de conținut din toate regiunile Moldovei, creatori de toate vârstele care vor să-și exprime ideile, să combată dezinformarea și să contribuie la o Moldovă mai conștientă, mai creativă și mai unită.