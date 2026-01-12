Condamnat la 18 ani și 6 luni de închisoare pentru omor cu deosebită cruzime

Oficiul Telenești al Procuraturii Orhei anunță pronunțarea recentă a unei sentințe de condamnare a unui bărbat de 46 de ani, acuzat de omor și răpirea mijlocului de transport. Judecătoria Orhei, sediul Rezina i-a stabilit o pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 18 ani și 6 luni.

Potrivit probelor administrate de procurori, la data de 08 august 2025, pe timp de zi, inculpatul, aflându-se pe teritoriul societății comerciale, unde activa în calitate de paznic, în cadrul unui conflict apărut spontan între el și victima, care s-a dovedit a fi o femeie în vârstă de 50 de ani (administratoarea societății comerciale respective), i-a aplicat, cu deosebită cruzime, mai multe lovituri cu un topor în regiunea capului și gâtului, acțiuni care au provocat decesul femeii.

După ce a comis omorul victimei, în scopul mușamalizării cazului, cunoscând cu ce automobil a venit victima pe teritoriul societății comerciale, a răpit automobilul și l-a abandonat într-o pădure din raionul Telenești. Corpul neînsuflețit al femeii a fost aruncat într-o fântână.

Inculpatul a declarat că își recunoaște vina integral, dar a refuzat să facă alte declarații pe caz, informează procuratura.md.

Acesta nu este la prima abatere de la lege, anterior fiind judecat pentru mai multe infracțiuni, inclusiv furt, violență în familie și conducerea mijlocului de transport în stare de ebrietate.

Până la pronunțarea unei hotărâri definitive de condamnare, inculpatul beneficiază de prezumția de nevinovăție.