Lebedele de la Soroca: Hrănirea necorespunzătoare a păsărilor le poate pune în pericol viața, avertizează ornitologii

Un stol de lebede care iernează pe râul Nistru, în zona municipiului Soroca, a devenit în această perioadă o adevărată atracție pentru localnici și turiști. Iarna blândă și faptul că apa râului nu îngheață determină păsările să nu mai migreze, însă ornitologii atrag atenția că hrănirea necorespunzătoare le poate pune în pericol viața și le poate afecta comportamentul natural.

Sursa: Facebook

Ornitologul Silvia Ursul a explicat, la emisiunea „Zi de Zi” de la Radio Moldova, că prezența constantă a lebedelor în acest sector al Nistrului nu este un fenomen nou.

„Aceste păsări obișnuiesc să ierneze în acel sector al Nistrului de mulți ani. Asta din cauza faptului că apa Nistrului practic nu îngheață datorită unui complex hidroenergetic din amonte”, a precizat specialista.

fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

