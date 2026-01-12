Invitație la „Din zodia lirei…” – poezia care se aude, muzica ce rostește cuvântul

Într-o lume grăbită, în care cuvântul riscă să-și piardă greutatea, scena Teatrului „Veniamin Apostol” din Soroca (re)devine locul unei reîntoarceri la esență. Recitalul „Din zodia lirei…” propune o întâlnire între poezie și muzică, între rostire și emoție, într-un omagiu adus creației poeților Petru Zadnipru și Mihai Eminescu.

Evenimentul se înscrie în seria manifestărilor culturale care valorifică patrimoniul literar românesc prin forme artistice vii, adresate publicului contemporan. „Din zodia lirei…” nu este un simplu recital, ci o construcție artistică în care poezia este spusă, cântată și interpretată scenic. Textul liric capătă volum prin voce, respirație și prezență, iar muzica devine un partener de dialog al cuvântului.

Creația lui Petru Zadnipru și Mihai Eminescu este pusă în valoare printr-o distribuție amplă, reunind artiști cu experiență și tineri interpreți, fiecare contribuind cu propria sensibilitate la lectura scenică a poeziei. Astfel pe scenă vor evolua: Tamara Balan, Aliona Kolițova, Petre Popa, Sofia Cebotari, Tatiana și Anatol Rudei, Adriela Bejenari, Vitalie Bârgău și Solomeia Șumilova, prezentator Gheorghe Grâu.

Teatrul „Veniamin Apostol” devine, pentru această întâlnire culturală, un spațiu de dialog între generații și forme de expresie. Vocea lirică a poeziei clasice românești este readusă în prezent prin interpretare scenică, oferind publicului ocazia unei experiențe artistice care invită la reflecție și ascultare.

Notați în agendă și nu uitați, căci la 17 ianuarie, la ora 14:00, scena Teatrului „Veniamin Apostol” devine locul unde lirica prinde glas și sens artistic.