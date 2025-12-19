Bătaie pedepsită pe strada Vasile Stroescu din Soroca, după ce un bărbat l-a lovit pe altul cu un burghiu în cap în plină zi

Un conflict izbucnit în plină zi, în fața unui magazin din municipiul Soroca, s-a încheiat cu o condamnare la închisoare. Un bărbat a fost găsit vinovat de huliganism agravat, după ce a agresat o altă persoană într-un loc public, folosind un obiect metalic, faptele fiind comise la doar câteva zile după ce fusese eliberat din penitenciar.

Judecătoria Soroca, sediul Central, a pronunțat la 16 decembrie 2025 o sentință de condamnare într-un dosar penal ce vizează o faptă de huliganism agravat, prevăzută de art. 287 alin. (3) din Codul penal. Instanța a stabilit că inculpatul, aflat în stare de ebrietate, a inițiat și escaladat un conflict verbal în fața unui magazin, situat pe strada Vasile Stroescu din Soroca. Incidentul a avut loc la 16 iulie 2025, în jurul orei 14:30, într-o zonă frecventată de locuitori și în prezența mai multor persoane.

Potrivit constatărilor instanței, agresiunea nu s-a limitat la un schimb de replici. Inculpatul a aplicat victimei lovituri, iar ulterior a utilizat un burghiu metalic de aproximativ 60 cm, cu care a lovit în repetate rânduri în zona capului, încălcând grav ordinea publică și normele de conviețuire socială.

Faptele s-au produs într-un loc public, în imediata apropiere a blocurilor locative și a spațiilor comerciale, aspect subliniat de instanță ca element agravant. Acțiunile inculpatului au fost comise în mod intenționat și au fost percepute de martori ca o manifestare de violență extremă, care a creat panică în rândul persoanelor aflate în zonă.

În urma agresiunii, victima a suferit leziuni corporale ușoare, constând în plăgi contuzie la nivelul capului și sprâncenei stângi, cu o dereglare de sănătate de scurtă durată, de până la 21 de zile, conform rapoartelor medico-legale și de expertiză judiciară.

Instanța a reținut că inculpatul recidivase, comițând fapta la scurt timp după eliberarea din penitenciar, unde ispășise o pedeapsă pentru o infracțiune anterioară. Conform actelor dosarului, acesta avea antecedente penale nestinse la momentul producerii incidentului, ceea ce a influențat decisiv individualizarea pedepsei. Deși inculpatul și-a recunoscut integral vina și a solicitat examinarea cauzei în procedură simplificată, instanța a apreciat că pedepsele anterioare nu au fost suficiente pentru corectarea comportamentului său.

Judecătoria Soroca l-a condamnat pe inculpat la 2 ani și 3 luni de închisoare, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip semiînchis. Totodată, instanța a dispus menținerea arestului preventiv până la rămânerea definitivă a sentinței și a obligat condamnatul la achitarea cheltuielilor judiciare în sumă de 448 de lei, suportate de stat pentru expertizele medico-legale. Sentința poate fi atacată cu recurs la Curtea de Apel Nord, în termen de 15 zile de la pronunțare.