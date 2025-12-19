Bătaie pedepsită pe strada Vasile Stroescu din Soroca, după ce un bărbat l-a lovit pe altul cu un burghiu în cap în plină zi

Un conflict izbucnit în plină zi, în fața unui magazin din municipiul Soroca, s-a încheiat cu o condamnare la închisoare. Un bărbat a fost găsit vinovat de huliganism agravat, după ce a agresat o altă persoană într-un loc public, folosind un obiect metalic, faptele fiind comise la doar câteva zile după ce fusese eliberat din penitenciar.

Judecătoria Soroca, sediul Central, a pronunțat la 16 decembrie 2025 o sentință de condamnare într-un dosar penal ce vizează o faptă de huliganism agravat, prevăzută de art. 287 alin. (3) din Codul penal. Instanța a stabilit că inculpatul, aflat în stare de ebrietate, a inițiat și escaladat un conflict verbal în fața unui magazin, situat pe strada Vasile Stroescu din Soroca. Incidentul a avut loc la 16 iulie 2025, în jurul orei 14:30, într-o zonă frecventată de locuitori și în prezența mai multor persoane.

Potrivit constatărilor instanței, agresiunea nu s-a limitat la un schimb de replici. Inculpatul a aplicat victimei lovituri, iar ulterior a utilizat un burghiu metalic de aproximativ 60 cm, cu care a lovit în repetate rânduri în zona capului, încălcând grav ordinea publică și normele de conviețuire socială.

Faptele s-au produs într-un loc public, în imediata apropiere a blocurilor locative și a spațiilor comerciale, aspect subliniat de instanță ca element agravant. Acțiunile inculpatului au fost comise în mod intenționat și au fost percepute de martori ca o manifestare de violență extremă, care a creat panică în rândul persoanelor aflate în zonă.

În urma agresiunii, victima a suferit leziuni corporale ușoare, constând în plăgi contuzie la nivelul capului și sprâncenei stângi, cu o dereglare de sănătate de scurtă durată, de până la 21 de zile, conform rapoartelor medico-legale și de expertiză judiciară.

Instanța a reținut că inculpatul recidivase, comițând fapta la scurt timp după eliberarea din penitenciar, unde ispășise o pedeapsă pentru o infracțiune anterioară. Conform actelor dosarului, acesta avea antecedente penale nestinse la momentul producerii incidentului, ceea ce a influențat decisiv individualizarea pedepsei. Deși inculpatul și-a recunoscut integral vina și a solicitat examinarea cauzei în procedură simplificată, instanța a apreciat că pedepsele anterioare nu au fost suficiente pentru corectarea comportamentului său.

Judecătoria Soroca l-a condamnat pe inculpat la 2 ani și 3 luni de închisoare, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip semiînchis. Totodată, instanța a dispus menținerea arestului preventiv până la rămânerea definitivă a sentinței și a obligat condamnatul la achitarea cheltuielilor judiciare în sumă de 448 de lei, suportate de stat pentru expertizele medico-legale. Sentința poate fi atacată cu recurs la Curtea de Apel Nord, în termen de 15 zile de la pronunțare.


fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

