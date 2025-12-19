Atenție, călători: trafic intens la punctul de trecere a frontierei Otaci-Moghilev-Podolsk

Poliția de Frontieră a atenționat că în dimineața zilei de astăzi a fost înregistrat trafic majorat de călători și mijloace de transport în punctul de trecere Otaci-Moghilev-Podolsk, pe direcția de ieșire din Republica Moldova, transmite moldpres.md

În acest context, autoritățile întreprind măsuri pentru fluidizarea traficului transfrontalier și se lucrează la capacitate maximă.

Participanții la traficul transfrontalier sunt îndemnați să opteze din timp pentru traversarea prin PTF Ocniţa-Sokireanî sau PTF Unguri-Bronniţa.

Pentru informații actualizate privind starea traficului și orice alte detalii, călătorii pot consulta pagina oficială a Poliției de Frontieră https://border.gov.md/index.php/camere-web sau pot apela la Linia verde +373 22 259 717.

În după-amiaza zilei de ieri, punctele de trecere de la frontiera cu Ucraina Palanca–Maiaki-Udobnoe și Tudora–Starokazacie au fost închise temporar, după ce, în jurul orei 16.00, drone cu încărcătură explozivă au lovit podul peste Nistru, situat în extravilanul localității „Maiaki–Udobnoe”, Ucraina.

După patru ore și jumătate în care nu au activat, punctele de trecere a frontierei „Palanca–Maiaki-Udobnoe” și „Tudora–Starokazacie” au fost redeschise pentru călătorii care traversează frontiera în direcția Ucrainei.

În dimineața zilei de astăzi, Poliția de Frontieră a anunțat că traversarea podului Maiaki-Udobnoe a fost suspendată, ca urmare a unui nou atac cu drone. Ca rezultat, activitatea punctului de trecere a frontierei „Palanca-Maiaki-Udobnoe” a fost sistată pe sensul de ieșire din Republica Moldova, iar în PTF „Tudora-Starokazacie” traversarea este permisă doar călătorilor care se deplasează în direcția Belgorod-Denestrovsk (Ucraina).

În aceste condiții, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, în comun cu UNHCR, au asigurat cazarea cetățenilor ucraineni a căror deplasare spre Ucraina a fost limitată în urma bombardamentelor podului peste Nistru. IGSU a operaționalizat, în localitatea Palanca, o tabără mobilă pentru acordarea sprijinului persoanelor care au ales să aștepte traversarea frontierei pe sensul de ieșire spre Ucraina, prin punctele de trecere a frontierei de stat Palanca și Tudora.


