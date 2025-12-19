Condamnați la închisoare în schema „ruda implicată în accident”

Oficiul Ialoveni al Procuraturii Hîncești informează despre condamnarea a patru bărbați, membri ai unui grup criminal organizat, acuzați de escrocherie, conform art.190 alin.(4) din Codul penal. Instanța le-a aplicat pedepse cu închisoarea cuprinse între 7 și 14 ani, informează procuratura.md

Potrivit rechizitoriului, învinuiții și-au împărțit rolurile în funcție de necesitățile infracționale planificate, organizând sustragerea bunurilor altor persoane prin schema „ruda implicată în accident”. Aceștia contactau victimele prin intermediul unei femei, membru al grupului, care se prezenta drept rudă a victimei și le spunea că ar fi fost implicată într-un accident rutier grav, solicitând urgent mijloace bănești pentru repararea prejudiciului, amenințând cu declanșarea unei cauze penale în caz contrar.

Pentru a conferi veridicitate situației, convorbirile cu victimele erau preluate de o altă femeie, prezentată de obicei ca reprezentant al poliției sau avocat, care insista asupra necesității transmiterii rapide a banilor, reiterând amenințarea cu procedura penală.

Ulterior, membrii grupului se deplasau la domiciliile victimelor pentru a prelua sumele solicitate. Investigațiile au demonstrat implicarea grupului în patru cazuri de escrocherie prin această schemă, comise în raioanele Ialoveni, Ungheni și Hîncești, cauzând un prejudiciu total de aproximativ 300 000 de lei.

Toți inculpații au pledat nevinovați.

Procuratura recomandă cetățenilor să fie precauți și să verifice informațiile primite de la persoane necunoscute, mai ales în situații care implică solicitări urgente de bani. În caz de dubiu, sesizați imediat poliția.