Cum s-a desfășurat concursul pentru conducerea Secției Cultură și Turism Soroca, câștigat de Marina Omelcenco / VIDEO

Astăzi au avut loc etapele finale ale concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de șef al Secției Cultură și Turism Soroca. Mai întâi a avut loc proba scrisă, apoi membrii comisiei raionale au analizat răspunsurile.

Amintim că după excluderea la prima etapă a concursului a dosarului depus de Anatol Rudei, și lipsa altor contracandidați chiar și după prelungirea termenului de depunere a dosarelor, în competiție a rămas doar Marina Omelcenco.

A urmat proba răspunsurilor la întrebările adunate de la membrii comisiei și vociferate de președintele acesteia. Cel mai așteptat moment, chiar dacă totul era previzibil, a fost cel al anunțării rezultatului final.

În opinia președintelui comisiei de concurs de astăzi, autoritățile ar fi respectat într-u totul buchia și spiritul legii. La următoarea ședință, Consiliul Raional Soroca urmează să decidă asupra proiectului de decizie privind numirea Marinei Omelcenco în funcție de șefă a Secției Cultură și Turism Soroca.

Amintim că funcția de conducere a Secției Cultură și Turism Soroca, a rămas vacantă după ce Grigore Bucataru, fostul ei șef timp de aproape două decenii, și-a depus demisia.