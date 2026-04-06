Cum s-a desfășurat concursul pentru conducerea Secției Cultură și Turism Soroca, câștigat de Marina Omelcenco / VIDEO

De către
Vadim Șterbate
-
0
386

Astăzi au avut loc etapele finale ale concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de șef al Secției Cultură și Turism Soroca. Mai întâi a avut loc proba scrisă, apoi membrii comisiei raionale au analizat răspunsurile.

Amintim că după excluderea la prima etapă a concursului a dosarului depus de Anatol Rudei, și lipsa altor contracandidați chiar și după prelungirea termenului de depunere a dosarelor, în competiție a rămas doar Marina Omelcenco.

A urmat proba răspunsurilor la întrebările adunate de la membrii comisiei și vociferate de președintele acesteia. Cel mai așteptat moment, chiar dacă totul era previzibil, a fost cel al anunțării rezultatului final.

În opinia președintelui comisiei de concurs de astăzi, autoritățile ar fi respectat într-u totul buchia și spiritul legii. La următoarea ședință, Consiliul Raional Soroca urmează să decidă asupra proiectului de decizie privind numirea Marinei Omelcenco în funcție de șefă a Secției Cultură și Turism Soroca.

Amintim că funcția de conducere a Secției Cultură și Turism Soroca, a rămas vacantă după ce Grigore Bucataru, fostul ei șef timp de aproape două decenii, și-a depus demisia.


Vadim Șterbate
Vadim Șterbate
Licenţiat în jurnalism și Master în Științe ale Comunicării, Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării, Universitatea de Stat din Moldova.

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.