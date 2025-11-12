Tineri pasionați de limba română, premiați la etapa raională a concursului „Limba noastră-i o comoară”

La etapa raională a concursului republican „Limba noastră-i o comoară”, ediția a IX-a, au participat 27 de elevi din 7 instituții de învățământ din raionul Soroca. Concursul s-a desfășurat sub genericul „Cultura care ne unește” și a avut scopul de a promova limba română ca simbol al identității naționale și al unității prin diversitate.

Elevii din ciclurile primar, gimnazial și liceal au creat produse culturale de tip podcast, în care au vorbit despre tradiții, valori și obiceiuri românești. Aceste materiale au fost evaluate conform criteriilor din regulament: corectitudine, claritate, expresivitate, originalitate și calitate tehnică.

Instituțiile participante au fost: Liceul Teoretic „Constantin Stere”, Liceul Teoretic Visoca, Liceul Teoretic „Petru Rareș”, Gimnaziul Bulboci, Gimnaziul Racovăț, Gimnaziul Șolcani și Gimnaziul Vărăncău. În total, au fost prezentate 15 produse digitale.

Produsele elevilor au fost analizate minuțios de Comisia raională, iar cele mai reușite vor merge la etapa republicană.

TREPTA PRIMARĂ

IPLT Visoca – Țurcan Esmira, clasa I, locul I

Mentor: Vrabii Alina

TREPTA GIMNAZIALĂ

IPLT „P. Rareș” – Zubco Ariadna, clasa a VII-a, locul II

Mentor: Mitreanu Natalia IPLT „C. Stere” – Filip Gabriela, Dobrovolschii Irina, Galben Caliopia, Porombac Sofia, clasa a IX-a, premiul mare

Mentor: Craveț Suzana IPLT „C. Stere” – Usațîi Amelia, clasa a VIII-a, locul II

Mentor: Florea Aliona IPLT „C. Stere” – Radu Răzvan, clasa a VIII-a, locul III

Mentor: Florea Aliona IPLT „C. Stere” – Tașnic Daria, Lisnic Nicoleta, Osadcic Daria, clasa a IX-a, locul I

Mentor: Craveț Suzana IPLT Visoca – Pînzari Vlad, clasa a VI-a, mențiune

Mentor: Pînzari Irina IPLT Visoca – Dabija Gabriela, Ursachii Mihaela, clasa a VIII-a, locul III IPG Șolcani – Pascari Iana, clasa a VIII-a, locul II

Mentor: Revenço Pelaghia IPG Bulboci – Vasiliu Amelia, Topalo Vlada, clasa a IX-a, mențiune

Mentor: Drușcă Feodora IPG Racovăț – Scînțeianu Paulina, Mitrofan Amira, clasa a IX-a, locul III

Mentor: Borozan Mariana IPG Vărăncău – Știrbu Andrian, Prișacari Ariana, clasa a IX-a, mențiune

Mentor: Furdui Maria

TREPTA LICEALĂ

IPLT „C. Stere” – Țurcan Vlada, Tonica Anastasia, Manea Maria, clasa a X-a A, locul I

Mentor: Mihalcean Drăgălina IPLT Visoca – Golovei Tatiana, Cialic Arina, clasa a XI-a, premiul mare

Mentor: Taran Galina IPLT Visoca – Jidraș Arina, clasa a XII-a, locul II

Mentor: Taran Galina.

Profesoara Suzana Craveț, de la Liceul Teoretic „Constantin Stere”, a povestit că elevele sale au realizat cu entuziasm podcastul „Soroca – mozaic de suflete și etnii”.

Elevele mele, Galben Caliopia, Filip Gabriela, Porombac Sofia și Dobrovolschii Irina, au realizat integral și cu mult entuziasm un produs cultural de tip podcast, intitulat „Soroca – mozaic de suflete și etnii”, în care au reflectat legătura profundă dintre limbă, cultură și identitate. Evaluarea s-a realizat conform criteriilor stabilite în regulament: corectitudine, claritate și expresivitate în limbaj; originalitate și creativitate; calitate tehnică a produsului; respectarea limitei de timp. Produsul a fost apreciat de Comisia raională conform grilei de evaluare prevăzute în regulament, obținând 98 de puncte din 100 la cele opt criterii stabilite.” – a spus profesoara.

Despre modul de pregătire, Suzana Craveț a explicat că elevele au trecut prin activități de documentare, exerciții de exprimare și sesiuni practice dedicate realizării podcastului. „Elevele s-au pregătit prin activități complexe de documentare, exerciții de exprimare orală. În plus, am organizat câteva sesiuni practice dedicate realizării podcastului. Inspirându-se din cele mai frumoase locuri ale orașului nostru, elevele au reușit să îmbine creativitatea cu spiritul local, realizând un produs original și expresiv. Sub îndrumarea mea, au exersat îmbinarea competențelor lingvistice, digitale și artistice, valorificând limba română într-un mod inovator.” – a adăugat ea.

Și profesoara Mitreanu Natalia, de la Liceul Teoretic „Petru Rareș”, s-a arătat mândră de eleva sa, Ariadna Zubco, care a obținut locul II la treapta gimnazială.

„Acest concurs este debutul pentru eleva clasei a 7-a „D”, a IPLT „P. Rareș”, Zubco Ariadna. Nu a fost greu să o conving să participe, așa cum este o elevă curioasă și sârguincioasă, creativă și ingenioasă. Am studiat împreună regulamentul concursului și timp de vreo 4-5 zile a exersat comunicarea într-un podcast în fața camerei, ceea ce a fost o provocare adevărată. Cu siguranță, s-a implicat și familia și, în acest fel, a reușit să prezinte produsul la timp. Locul DOI este o bucurie a succesului comun, este muncă și curaj. Ne-am bucurat împreună cu toată clasa alături de dirigintă, și acesta este un exercițiu al empatiei și al responsabilității. Mă bucur mult de succesul Ariadnei Zubco și, desigur, o vom încuraja și în continuare să participe activ în cadrul activităților preferate. ”, a spus profesoara.

La categoria claselor primare, profesoara Alina Vrabii, de la Liceul Teoretic Visoca, a menționat că micuța Turcan Esmira s-a remarcat prin naturalețe și entuziasm. „Pentru un copil din clasa I-i, pregătirea pentru concurs a avut un caracter special și s-a bazat pe joc, explorare și încurajare. A primit sprijin pozitiv din partea părinților și a învățătoarei. Scopul a fost să-i dezvoltăm dragostea pentru limbă și încrederea în propriile forțe. Ea se simte mândră că a participat și a obținut locul I-i la nivel de raion. A fost o activitate plăcută. La această vârstă, dobândirea încrederii și a iubirii pentru limbă, este o victorie mare. Este o temelie durabilă pentru performanțele viitoare”, a precizat învățătoarea.

Concursul „Limba noastră-i o comoară” este organizat de Ministerul Educației și Cercetării, în colaborare cu Centrul Republican pentru Copii și Tineret „ARTICO” și organele locale din domeniul învățământului. Competiția are trei etape: locală, raională și republicană.