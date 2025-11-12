„Războiul sfânt” al celor două Mitropolii. Acuzații de fals moral și duplicitate

Mitropolia Basarabiei acuză Mitropolia Moldovei de „duplicitate, abuz și fals moral”. Reacția vine după ce Mitropolei Moldovei, subordonată canonic Patriarhiei Ruse, a îndemnat să nu mai fie etichetată drept „biserică rusă”, pentru că lacașele sfinte păstorite de preoții săi sunt deschise tuturor. De altă parte, Mitropolia Basarabiei amintește despre implicarea unor fețe bisericești în procesele politice și de prigoana la care sunt supuși preoții care trec în sânul Bisericii Române. Portalul Anticoruptie.md a semnalat, în investigația PREOȚI FĂRĂ VIZĂ DE REȘEDINȚĂ, că parohii care și-au declarat desprinderea sunt nevoiți, la propriu, să slujească în stradă, așa cum, odată cu caterisirea, sunt scoși din biserici și diabolizați.

Într-un comunicat, Mitropolia Basarabiei menționează că denumirea „Biserica Ortodoxă din Moldova” ar fi improprie și înșelătoare

„Denumirea „Biserica Ortodoxă din Moldova” este improprie și neadevărată din punct de vedere istoric și canonic. Ea induce în eroare opinia publică, pretinzând o reprezentativitate asupra întregii organizări ecleziastice ortodoxe de pe teritoriul Moldovei istorice. În realitate, această denumire desemnează doar o structură bisericească locală a Patriarhiei Moscovei, fără temei de jurisdicție asupra întregului spațiu al Republicii Moldova și cu atât mai puțin asupra întregii Moldove istorice. Alături de așa-numitul „apel către cler și popor” al acestei Mitropolii se dorește, aparent, un gest de căință publică și de clarificare morală. În realitate, el ascunde o tentativă de justificare a propriilor eșecuri morale, sociale și duhovnicești din ultimii ani — o încercare de a cosmetiza imaginea unei ierarhii care, prin acțiunile și tăcerile sale, a tulburat grav viața bisericească și socială din Republica Moldova, în cele peste trei decenii de la obținerea independenței”, subliniază Mitropolia Basarabiei.

Totodată, în comunicat se face referință la unele tentative ale fețelor bisericești de a influența procesele politicie din Republica Moldova.

„După implicările directe și agresive ale unor ierarhi și clerici ai Patriarhiei Moscovei în procesele electorale și politice ale țării — fapte condamnate public de societatea civilă, de presă, de autoritățile competente, dar și de Mitropolia Basarabiei — comunicatul de astăzi „condamnă ferm” implicarea Bisericii în politică. Totuși, această condamnare formală nu este urmată de nicio măsură canonică sau disciplinară concretă împotriva celor care au compromis demnitatea preoției prin partizanat politic, propagandă și manipulare. Dimpotrivă, unii dintre ierarhii și preoții implicați activ în campanii electorale au fost ulterior promovați în diverse comisii și structuri sinodale. Aceasta nu este o dovadă de căință, ci o nouă manifestare a duplicității și a falsului moral”, se mai arată în comunicat.

Mitropolia Moldovei, subordonată canonic Patriarhiei Ruse, a emis un comunicat în care a chemat la unitate și a criticat tendința de a numi Biserica Ortodoxă din Moldova „Biserică rusă”.

„Biserica Ortodoxă din Moldova nu este o „Biserică rusă”, ci este Biserica întregului popor care trăiește în Republica Moldova, format din credincioși de diferite etnii. Ea este deschisă tuturor, indiferent de limba vorbită, apartenența politică sau opțiunea culturală. În lăcașele noastre de cult se roagă împreună oameni de toate vârstele și categoriile sociale, valorile care le mărturisesc sau opțiunile politice pe care le au, uniți prin credința în Hristos și dragostea față de aproapele”, se arată în comunicatul Mitropoliei Moldovei.

La începutul lunii iulie 2023, Mitropolia Basarabiei a făcut o declarație fără precedent, menționând că „Mitropolia Chișinăului, structura de ocupație bisericească a Patriarhiei Moscovei, continuă să dezinformeze opinia publică, falsificând adevărul, distorsionând realitatea și prezentând trunchiat sau tendențios aspecte istorice sau canoane ale Bisericii”. Este reacția prin care Mitropolia Basarabiei, subordonată canonic Patriarhiei Române, își exprimă dezacordul față de comunicatul emis de Mitropolia Moldovei, în care a fost învinuită că ar „corupe clerul și creștinii din Mitropolia Chișinăului și a Întregii Moldove” și ar „încălca flagrant Dreptul Canonic al Bisericii Ortodoxe”.

Mitropolia Basarabiei dă asigurări că îi „primește și îi va primi în comuniune pe toți preoții și diaconii români din Republica Moldova și Ucraina care părăsesc jurisdicția Patriarhiei Moscovei, având ca temei un șir de canoane ortodoxe care permit clericilor să se separe de o ierarhie abuzivă și asupritoare, imorală, coruptă și simonistă, care propagă erezia războiului și omuciderii, cum se vede astăzi în cazul războiului nedrept din Ucraina”.