Pentru un omor la Chișinău, a fost condamnată la 17 ani de închisoare și reținută de Serviciul de Emigrare al SUA

Departamentul pentru Securitate Internă a SUA (DHS) a anunțat că o imigrantă din R. Moldova „care a torturat și aruncat o victimă pe fereastra etajului nouă”, a fost arestată. Pe 4 noiembrie, Serviciul de Imigrare și Control Vamal al SUA (ICE) a reținut-o pe Victoria Sorocean. Ea a fost condamnată pentru crimă cu „premeditare cu cruzime excepțională” în 2013, transmite zdg.md

Sorocean, care a fost arestată pentru prima dată de ICE pe 10 ianuarie 2020, sub administrația Trump, a depus ulterior mai multe apeluri legale și cereri de azil pentru a amâna expulzarea, potrivit DHS. Ea a fost eliberată în 2022, sub administrația Biden.

„În septembrie 2013, Sorocean și un complice au fost condamnați pentru omor intenționat, iar ea a primit 17 ani de închisoare. Sorocean și un complice și-au torturat victima într-un apartament din Chișinău. Au bătut-o pe victimă cu un băț și un cablu electric înainte de a o arunca pe fereastra etajului nouă”, scrie DHS.

Ofițerii ICE au arestat-o ​​pe Sorocean pe 4 noiembrie 2025, iar ea va rămâne în custodia ICE în așteptarea procedurilor de expulzare.

„Șochează conștiința faptul că Administrația Biden a eliberat în America un imigrant ilegal crud și violent care a torturat o ființă umană”, a declarat secretara adjunctă a Departamentului pentru Securitate Internă a SUA, Tricia McLaughlin.


fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

