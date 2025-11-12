Polițiștii din Soroca promovează educația pentru viață și siguranța tinerilor

Polițiștii de la Inspectoratul de Poliție Soroca au desfășurat o activitate informativ-preventivă în căminul studențesc al Colegiului de Arte „Nicolae Botgros”.
Tema discuțiilor: „Educație pentru viață. Siguranța sexuală” a pus accent pe siguranța personală, înțelegerea limitelor și respectarea drepturilor individuale. Scopul activității a fost de a consolida cunoștințele tinerilor privind recunoașterea semnelor abuzului sexual și de a promova o atitudine responsabilă și respectuoasă față de propria persoană. (SURSA: Inspectoratul de Poliție soroca)