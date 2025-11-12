Nina Cereteu a preferat să rămână primar de Drochia, depunând mandatul de deputat

Două deputate în Parlamentul Republicii Moldova, Nina Cereteu, care este primar al orașului Drochia și Stela Onuțu, primarul orașului Glodeni au depus cererile de demisie din legislativ, iar Comisia juridică, pentru numiri și imunități a luat act de aceste decizii.

Acestea au revenit la cârma primăriilor respective. În locul lor ar urma să devină deputații de pe lista de candidați supleanți Constantin Cuiumju, neafiliat politic, și membrul Partidului Nostru, primarul de Fălești, Alexandr Severin.

 


OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

