Comunicat de presă din partea domnului Dumitru Vartic

În legătură cu informațiile apărute în spațiul public privind circumstanțele tragice ale decesului soției mele și acuzațiile de violență în familie, consider necesar să fac următoarele precizări pentru corecta informare a opiniei publice.

În primul rând, exprim profundul meu regret și durere pentru pierderea soției mele. Este o tragedie care a afectat profund întreaga noastră familie, în special copiii noștri. În aceste momente extrem de dificile, prioritatea mea rămâne protejarea și sprijinirea lor.

Soția mea s-a confruntat de mai mult timp cu probleme grave de sănătate și stari depresive conform declaratiilor medicilor. Anterior a existat și o tentativă de suicid, pe data de 5 noiembrie 2025, fapt care nu este o informație ascunsă sau inventată. Acest caz a fost raportat public inclusiv de Ministerul Sănătății al Republicii Moldova, deoarece la acel moment soția mea a fost examinată si internată la Spitalul Raional Hîncești și ulterior evaluată și de medicii instituției specializate Institutul de Psihiatrie din Codru din municipiul Chișinău.

Cu regret, medicii, acum am aflat din comunicatul Ministerului Sanatatii, nu au raportat la organele competente si nu au acordat servicii medicale. În opinia mea, starea ei necesita îngrijiri medicale specializate, monitorizare și tratament adecvat, inclusiv internare atunci când riscul pentru propria ei viață devenea evident. Din păcate, aceste măsuri nu au fost aplicate la nivelul necesar pentru prevenirea repetării unei asemenea tragedii.

Resping categoric insinuările potrivit cărora aș fi exercitat violență asupra soției mele. În toată această perioadă dificilă am încercat, în primul rând, să protejez copiii noștri și să mențin echilibrul familiei în condiții extrem de complicate.

Am încredere că organele competente vor examina obiectiv toate circumstanțele acestui caz și vor stabili adevărul pe baza probelor și faptelor reale.

Fac apel către mass-media să trateze această tragedie cu responsabilitate și respect față de memoria soției mele și față de copiii noștri, care trec printr-o perioadă extrem de dureroasă.

Voi coopera pe deplin cu autoritățile pentru clarificarea tuturor aspectelor acestui caz.

SURSA: Hâncești 24 TV, Facebook