Recunoscută vinovată de comiterea a două episoade de jaf, o tânără de 25 de ani a fost condamnată la 9 ani și 6 luni de închisoare

De către
OdN
-
0
20

 Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare în privința unei tinere în vârstă de 25 de ani, recunoscută vinovată de comiterea a două episoade de jaf.

Inculpata a fost condamnată, pentru concurs de infracțiuni, la 9 ani și 6 luni de închisoare, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis pentru femei, informează procuratura.md.

Potrivit probelor administrate, primul caz a avut loc în seara zilei de 23 martie 2025, în apropierea unei stații PECO din sectorul Centru al capitalei. Inculpata s-a apropiat de victimă și, în urma unui conflict izbucnit pe fondul unei datorii de 800 lei, i-a aplicat o lovitură peste față, după care i-a sustras în mod deschis telefonul mobil din buzunarul hainei. După comiterea faptei, aceasta a părăsit locul în grabă, urcând într-un automobil și deplasându-se într-o direcție necunoscută, fără a reacționa la solicitările repetate ale victimei de a-i restitui bunul. Ulterior, inculpata s-a deplasat la o piață din capitală, unde a vândut telefonul sustras contra sumei de 500 lei. Prin acțiunile sale, victimei i-a fost cauzat un prejudiciu material în valoare de aproximativ 10 000 de lei.

Cel de-al doilea episod a fost comis în timpul zilei de 30 mai 2025, în sectorul Ciocana din capitală. În acest caz, inculpata a acționat împreună cu o complice, o femeie în vârstă de 40 de ani. Fiind în troleibuz, ambele s-au apropiat de victimă și s-au interesat de telefonul mobil pe care aceasta îl deținea. La ultima stație a liniei de troleibuz, inculpata și complicea au coborât împreună cu victima. Au cerut telefonul pentru a efectua un apel, însă victima a refuzat. În acel moment, inculpata a imobilizat victima, apucând-o de braț, iar complicei i-a reușit să smulgă telefonul și să se îndepărteze cu el.

Victima a încercat să-și recupereze telefonul și a urmărit inculpata, cerându-i să i-l returneze, însă aceasta a îmbrâncit-o și i-a aplicat o lovitură peste față. În timpul altercației, un trecător s-a apropiat și a intervenit pentru a le despărți, alertând totodată poliția.

Persoanele implicate în jaf au fost identificate de organele de drept, iar telefonul sustras a fost recuperat.

În ședința de judecată inculpata și-a recunoscut parțial vina.

Complicea femeii a fost condamnată printr-o sentință anterioară, cauza fiind examinată în procedură simplificată, din motiv că aceasta și-a recunoscut integral vinovăția.


OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

