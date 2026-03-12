Elevii Școlii Profesionale din Soroca au participat la o lecție publică dedicată tradițiilor de primăvară

Astăzi, în cadrul Muzeul de Istorie și Etnografie „Nicolae Bulat” a fost organizată lecția publică cu genericul „Baba Dochia și Mărțișorul – Legendă, Continuitate, Dăinuire”, menită să pună în valoare tradițiile și simbolurile începutului de primăvară din cultura populară.

La activitate au participat, în calitate de vizitatori, elevii de la Școala Profesională din Soroca, din grupa 324 BC (Bucătari) și grupa 124 CPA (Controlor calitate produse alimentare).

În cadrul lecției, elevii au avut ocazia să descopere semnificația legendelor despre Baba Dochia și simbolistica mărțișorului, elemente importante ale patrimoniului cultural și spiritual. Participanții au manifestat interes și implicare pe parcursul activității, adresând întrebări și participând activ la discuții.


