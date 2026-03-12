Situația pe Nistru: Aprovizionarea cu apă a fost reluată în Bălți, Soroca, Sângerei și Florești

   Autorităţile din Republica Moldova continuă monitorizarea situaţiei de pe fluviu Nistru, după ce, zilele trecute, pe suprafaţa apei au fost observate pete de petrol. Conform autorităţilor, echipele de intervenție instalează filtre pentru a limita răspândirea și pentru a elimina substanţa, transmite tvrmoldova.md

Vor mai fi prelevate noi probe de apă. Între timp, aprovizionarea cu apă a fost reluată în Bălți, Soroca, Sângerei şi Florești, după ce analizele de laborator au arătat că nu există un pericol iminent pentru populaţie.

DORIN POVERJUC, director, Inspectoratul pentru Protecţia Mediului: La acest moment lucrăm în comun cu echipele din Ucraina, ei pe partea lor de segment de Nistru şi noi pe partea noastră. Au fost instalate panourile de recepţie a produsului diversat în apă. La moment, petele nu au ajuns la locaţia unde suntem noi. Se lucrează şi sperăm să facem faţă.

Autorităţile din R. Moldova discută cu cele din Ucraina despre situația creată şi pentru a coordona acțiunile necesare în vederea remedierii rapide a situației. Şi România și-a exprimat disponibilitatea de a sprijini Republica Moldova cu echipamentele necesare pentru gestionarea situației. Bazinul Nistrului acoperă peste 70 de mii de kilometri pătrați, cu opt milioane de consumatori, fiind principala sursă de apă potabilă pentru R. Moldova.


