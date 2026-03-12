Este interzisă utilizarea apei pentru consum uman, casnic și pentru animale în zonele vizate pe segmentul Naslavcea-Soroca

Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) monitorizează situația privind poluarea fluviului Nistru cu produse petroliere pe sectorul Naslavcea – Otaci – Soroca, evaluând riscurile de extindere spre alte zone.

În conformitate cu prevederile legislative, ANSP asigură monitorizarea continuă a calității apei utilizate în scop potabil. În contextul situației, ANSP a intensificat frecvența colectării probelor de apă din punctele de captare, suplimentar fiind prelevate și probe de suprafață. În prezent, metodologia de laborator aplicată pentru identificarea derivaților de petrol este una complexă și durează cel puțin 48 de ore.

Informăm că ANSP s-a autosesizat imediat, de la primele informații despre o posibilă contaminare, fiind prelevate probe de control de la adâncimea captării apei de la priza de apă Cosăuți, raionul Soroca, anterior apariției petelor suspecte, precum și probe în momentul apariției acestora. Potrivit rezultatelor de laborator, în probele de apă colectate la data de 10 martie, orele 20:00, nu au fost identificați contaminanți.

Probele colectate la data de 11 martie curent, din regiunea raionului Edineț și repetat din satul Cosăuți, Soroca, inclusiv din petele vizibile de pe suprafața apei, sunt în proces de investigare, iar rezultatele preliminare vor fi disponibile la data de 13 martie 2026.

Suplimentar, au fost colectate probe din zonele Orhei, Oxentia, Molovata Veche și Vadul lui Vodă, fiind testate la derivați de petrol, metale grele și alți contaminanți, datele fiind în procesare.

Totodată, specialiștii ANSP au înaintat recomandări în cadrul ședințelor comisiilor situațiilor excepționale ale raioanelor Soroca și Dubăsari ca, până la stabilirea gradului de toxicitate, să fie interzisă utilizarea apei pentru consum uman, casnic și pentru animale în zonele vizate pe segmentul Naslavcea-Soroca. De asemenea, au fost informate autoritățile publice locale din zonele respective despre situația existentă.

ANSP îndeamnă populația să verifice informațiile oficiale ale autorităților și să respecte recomandările comunicate. Totodată, pentru locuitorii din aceste zone, specialiștii recomandă:

-utilizarea apei îmbuteliate sau alte surse sigure de apă potabilă, în special pentru consumul direct și pentru prepararea alimentelor destinate copiilor mici și sugarilor;

-reducerea consumului de apă din rețeaua publică la strictul necesar până la clarificarea situației de către autorități;

-evitarea scăldatul și a altor activități recreaționale în râul Nistru;

-suspendarea temporară a utilizării apei până la clarificarea situației de către persoanele care folosesc captări individuale sau sisteme locale de pompare din Nistru (pompe, prize directe, sisteme de irigare).

ANSP monitorizează situația, fiind în contact permanent cu autoritățile competente și va continua să informeze populația cu privire la evoluția acesteia.