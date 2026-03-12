Spectacolul „Adevărul din poveste” prezentat pe scena Teatrului „Veniamin Apostol” din Soroca / VIDEO

Astăzi la Teatrul „Veniamin Apostol” din Soroca a fost prezentat spectacolul „Adevărul din poveste”, realizat după cartea „Câine bun” de Petre Popa. Spectacolul a fost regizat de Alexandru Cozub și a adus pe scenă o poveste emoționantă despre prietenie, loialitate și adevăr.

În sală au fost prezenți elevi de la Liceul Teoretic „Constantin Stere” din Soroca, dar și soroceni. Spectatorii au urmărit cu atenție evoluția actorilor și au reacționat la momentele pline de emoție din spectacol.

Piesa prezintă legătura dintre un copil și un câine, dar și lecțiile de viață pe care le învață personajele. Prin replici simple și scene sensibile, actorii au transmis un mesaj despre bunătate, responsabilitate și prietenie.