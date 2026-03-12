Astăzi este Ziua mondială a rinichiului –  recomandări pentru populație în scopul promovării sănătății lui

La 12 martie, marcăm Ziua mondială a rinichiului, o campanie globală dedicată creșterii gradului de conștientizare privind importanța sănătății rinichilor și prevenirea bolilor renale. Tema din acest an – „Sănătatea rinichilor pentru toți: Grija pentru oameni, protejarea planetei” – evidențiază legătura dintre sănătatea rinichilor, schimbările climatice și sustenabilitatea mediului, subliniind necesitatea reducerii impactului asupra mediului al tratamentelor pentru bolile renale.

Campania din 2026 atrage atenția și asupra legăturii dintre sănătatea rinichilor și mediul înconjurător. Poluarea aerului, temperaturile extreme, deshidratarea și fenomenele meteorologice severe pot contribui la apariția sau agravarea bolii cronice de rinichi. De asemenea, răspândirea unor boli infecțioase asociate schimbărilor climatice poate afecta funcția renală.

În același timp, tratamentele pentru boala renală în stadiu terminal au un impact semnificativ asupra mediului. Dializa, în special hemodializa în centre specializate, necesită cantități mari de apă, energie și materiale plastice de unică folosință, generând emisii importante de gaze cu efect de seră. Se estimează că o singură ședință de hemodializă poate avea o amprentă de carbon comparabilă cu conducerea unei mașini pe o distanță de aproximativ 240 km.

Din acest motiv, tema din acest an face apel la o transformare a modelului actual de îngrijire a rinichilor, prin:

prioritizarea prevenției și a depistării precoce;

extinderea accesului la transplant renal;

promovarea dializei la domiciliu și a tehnologiilor mai prietenoase cu mediul;

dezvoltarea unor sisteme de îngrijire centrate pe pacient și sustenabile pentru societate și planetă.

Boala renală cronică (BRC) reprezintă pierderea progresivă a funcției renale pentru o perioadă de timp. Se estimează BRC afectează aproximativ 1 din 10 persoane la nivel mondial, iar în total peste 850 de milioane de oameni trăiesc cu diferite forme de boală renală. Dacă este lăsată nedetectată și nu este tratată în timp util, BRC poate evolua spre insuficiență renală, ducând la complicații severe și mortalitate prematură. Se estimează că BRC cauzează anual între 5 și 11 milioane de decese, iar în următorii ani ar putea deveni a cincea cauză principală de mortalitate la nivel global, subliniind nevoia urgentă de strategii globale de intervenție.

În Regiunea Europeană, se estimează că 100 de milioane de adulți trăiesc cu BRC, iar alte 300 de milioane sunt expuse riscului.

În Republica Moldova, în a.2025, potrivit datelor statistice preliminare, 949 de bolnavi cu BCR și 409 cu insuficiență renală acută au beneficiat de tratament cu hemodializă și alte metode extracorporale în instituțiile medicale din subordinea Ministerului Sănătății, dintre care 265 de persoane au fost spitalizate primar pentru tratament prin dializă.

Depistarea precoce poate salva vieți. Testele simple de sânge și urină permit identificarea timpurie a disfuncției renale și inițierea unor intervenții care pot încetini sau opri evoluția bolii. Screeningul este deosebit de important pentru persoanele cu risc crescut:

diabet zaharat;

hipertensiune arterială;

boli cardiovasculare;

obezitate;

antecedente familiale de boli renale.

Boala cronică de rinichi se consideră ”un ucigaș tăcut”, care în stadiile incipiente de obicei nu prezintă simptome vizibile. Pe măsură ce boala se agravează, simptomele pot include următoarele: nevoia de a urina mai des, oboseală, slăbiciune, nivel scăzut de energie, pierderea poftei de mâncare, umflarea mâinilor, picioarelor, dificultăți de respirație, tulburări de somn, oboseală, sânge în urină, mâncărimi ale pielii, etc.

Deși nu există cauză singulară care să determine BRC, o serie de factori, care pot crește riscul de a dezvolta această boală, inclusiv: hipertensiunea arterială, diabetul zaharat, boala polichistică renală, infecțiile la nivelul rinichilor, obezitatea, istoric familial de boală de rinichi, consumul de tutun și alcool, etc.

Informare și educarea populației, depistarea precoce, implicarea factorilor de decizie și consolidarea politicilor de protecție a sănătății sunt esențiale pentru prevenirea și controlul acestor afecțiuni. Strategiile eficiente de prevenire și reducerea a poverii BRC includ:

integrarea testării BCR a persoanelor cu risc sporit în rutina medicului de familie și în intervențiile comunitare existente (sănătatea maternă, cancerul de col, etc.);

instruirea lucrătorilor medicali în acest domeniu;

alfabetizarea și creșterea gradului de conștientizarea a populației despre factorii de risc ai BRC;

implementarea programelor educaționale pentru pacienți cu hipertensiune și diabet, și a persoanelor cu risc sporit de dezvoltare a bolilor de rinichi, etc.

Recomandări pentru populație în scopul promovării sănătății rinichilor:

Fiți activi! Vă va ajuta la menținerea greutății, reducerea tensiunii arteriale și a riscului de BRC;

Vă va ajuta la menținerea greutății, reducerea tensiunii arteriale și a riscului de BRC; Alimentați-vă sănătos pentru a preveni apariția diabetului zaharat, a bolilor de inimă și a altor afecțiuni cronice asociate bolilor renale;

pentru a preveni apariția diabetului zaharat, a bolilor de inimă și a altor afecțiuni cronice asociate bolilor renale; Țineți glicemia sub control! Jumătate din persoanele care au diabet dezvoltă leziuni renale, iar acest lucru poate fi prevenit atunci când glicemia este ținută sub control;

Jumătate din persoanele care au diabet dezvoltă leziuni renale, iar acest lucru poate fi prevenit atunci când glicemia este ținută sub control; Verificați și controlați tensiunea arterială! hipertensiunea arterială vă poate afecta rinichii;

hipertensiunea arterială vă poate afecta rinichii; Asigurați-vă un aport suficient de lichide! Este important să ajustați cantitatea de lichide în funcție de efortul fizic, climă, starea de sănătate, sarcină sau alăptare;

Este important să ajustați cantitatea de lichide în funcție de efortul fizic, climă, starea de sănătate, sarcină sau alăptare; Renunțați la tutun! Tutunul încetinește fluxul de sânge spre rinichi, ceea ce afectează negativ funcționarea acestora. Fumatul sporește riscul apariției cancerului renal cu 50%.

Tutunul încetinește fluxul de sânge spre rinichi, ceea ce afectează negativ funcționarea acestora. Fumatul sporește riscul apariției cancerului renal cu 50%. Nu administrați frecvent pastile antiinflamatoare/analgezice, fără prescripție medicală. Aceste medicamente pot dăuna rinichilor, dacă sunt administrate frecvent;

Aceste medicamente pot dăuna rinichilor, dacă sunt administrate frecvent; Verificați funcția renală, dacă aveți unul sau mai mulți factori de risc: diabet, hipertensiune arterială, obezitate, antecedente familiale de boală renală, etc.