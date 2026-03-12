Poluarea cu produse petroliere agravează situația pe Nistru: autoritățile cer ajutorul României și recomandă prudență

O substanță petrolieră care se revarsă dinspre Ucraina continuă să ajungă în râul Nistru, iar cele mai recente analize ale apei prelevate în zona Naslavcea indică riscuri de siguranță pentru alimentarea populației. Autoritățile recomandă sistarea utilizării apei din râu în această zonă și îndeamnă cetățenii să evite folosirea ei pentru uz casnic sau pentru animale, în timp ce situația este monitorizată în mod constant pe întreg cursul fluviului pe teritoriul Republicii Moldova.

Poluare detectată la intrarea Nistrului în Republica Moldova

Potrivit celor mai recente probe de laborator, apa din zona Naslavcea a fost clasificată în clasa a 5-a de calitate, ceea ce indică un nivel ridicat de poluare și potențiale riscuri pentru sănătate. În aceste condiții, autoritățile au recomandat administrației locale să sisteze alimentarea cu apă din Nistru pentru a preveni contaminarea rețelelor de distribuție.

„Substanța petrolieră continuă să se reverse dinspre Ucraina și ajunge în râul Nistru. Din această cauză, cele mai recente probe prelevate în zona Naslavcea prezintă riscuri de siguranță pentru alimentarea cetățenilor (clasa 5). Am recomandat administrației să sisteze alimentarea cu apă și îndemnăm cetățenii să nu folosească apa din râu din această zonă pentru uz casnic sau pentru animale.”

Specialiștii explică faptul că natura acestui tip de poluare face ca densitatea substanței să varieze rapid, în funcție de curenți și de adâncimea apei, ceea ce poate schimba parametrii de calitate de la o oră la alta.

„Deși primele teste ieri indicau parametri normali la Naslavcea, natura acestui tip de incident face ca densitatea poluantului să varieze în funcție de curenți și adâncime și să se schimbe de la oră la oră.”

Situația în aval: Soroca și alte raioane rămân deocamdată în siguranță

Analizele efectuate în aval de Naslavcea, inclusiv în regiunea Soroca, nu indică deocamdată riscuri pentru sănătate. Totuși, autoritățile avertizează că acumularea substanței poluante la intrarea Nistrului în țară ar putea modifica situația în următoarele zile.

„Analizele în regiunea Soroca și în aval (la Sud pe râu) nu prezintă deocamdată riscuri pentru sănătate. Cu toate acestea, din cauza acumulării de substanță poluantă la Nord, la intrarea pe teritoriul Republicii Moldova, recomandăm să se facă rezerve de apă care să fie folosite în următoarele zile în funcție de evoluția situației.”

În același timp, există îngrijorări că măsurile tehnice de captare și eliminare a petrolului ar putea să nu reușească să oprească complet fluxul de poluant.

„Totodată, există riscul ca soluția aplicată începând cu ziua de ieri, de captare și eliminare a petrolului, să nu reușească, în următoarea perioadă să oprească tot volumul de poluant care continuă să intre pe râu, iar probele de ultimă oră din Nord ne obligă să creștem nivelul de precauție.”

Restricții temporare în mai multe raioane

Autoritățile au stabilit niveluri diferite de risc pentru localitățile situate de-a lungul Nistrului.

Zona Naslavcea – clasa 5:

Se recomandă sistarea consumului de apă din Nistru pentru a proteja populația și pentru a evita contaminarea conductelor și rezervoarelor.

Raioanele Soroca, Florești, Sîngerei și municipiul Bălți – clasa 3 (nivel mediu):

Utilizarea apei din Nistru este permisă doar cu anumite restricții:

interzicerea utilizării apei direct din râu pentru consum potabil;

abținerea de la utilizarea apei pentru adăparea animalelor;

abținerea de la pescuit;

evitarea utilizării apei pentru irigare.

Raioanele Șoldănești, Rezina, Orhei, Criuleni, Dubăsari, municipiul Chișinău, Anenii Noi, Căușeni și Ștefan Vodă – clasa 1:

Calitatea apei este în limite normale, iar apa din Nistru poate fi utilizată în regim obișnuit.

Autoritățile promit informare constantă

Responsabilii dau asigurări că situația este monitorizată permanent și că populația va fi informată despre orice schimbare. „Dragi cetățeni, am ales să comunicăm transparent fiecare etapă, chiar dacă situația este în schimbare permanentă. Vom acționa pentru siguranța cetățenilor, vom continua să monitorizăm continuu calitatea apei și să informăm periodic populația.” În funcție de evoluția poluării și de rezultatele analizelor, autoritățile ar putea introduce noi restricții sau, dimpotrivă, ar putea relaxa măsurile dacă parametrii apei revin la normal.