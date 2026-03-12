O nouă ședință a Comisiei pentru Situații Excepționale a raionului Soroca: află ce s-a decis / VIDEO

Astăzi a avut loc o nouă ședință extraordinară a Comisiei pentru Situații Excepționale a raionului Soroca. Autoritățile au recunoscut posibilitatea unei catastrofe ecologice și au menționat că vor face tot ce e posibil pentru a o evita.

Ordinea de zi s-a axat pe prevenirea situației excepționale în raionul Soroca și municipiul Soroca, raportul referitor la poluarea apei pe râul Nistru, alimentarea persoanelor implicate în lichidarea consecințelor poluării. Cu toate că anterior s-a bătut alarma despre lipsa unei surse de rezervă de apă pentru municipiul Soroca, sondele de la Egoreni fiind conservate, problema nu a fost rezolvată până acum, astfel există riscul ca muncipiul și satele adiacente să rămână fără apă. Ședința a fost prezidată de Iurie Tănase, vicepreședintele raionului Soroca, care îndeplinește atribuțiile președintelui raionului în perioada aflării lui Veaceslav Rusnac în concediu.