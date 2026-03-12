Astăzi a fost relansată campania de comunicare privind recunoașterea timpurie a semnelor accidentului vascular cerebral

Astăzi, 12 martie, a fost relansată campania națională de comunicare privind recunoașterea timpurie a semnelor accidentului vascular cerebral (AVC) – „RECUNOAȘTE, ACȚIONEAZĂ, TIMPUL CONTEAZĂ!” – ediția 2026. or, în fiecare oră, un moldovean suferă un accident vascular.

Centrul primar de AVC din Soroca, care are o echipă de specialiști instruiți în gestionarea cazurilor de accident vascular cerebral, oferă tratament pacienților din raioanele Soroca și parțial din Drochia.

Două tipuri principale de accidente vasculare cerebrale: ischemic și hemoragic. Un accident vascular cerebral ischemic apare atunci când un cheag de sânge blochează sau îngustează un vas de sânge din creier, reducând fluxul sanguin și aportul de oxigen către țesutul cerebral. Este cel mai frecvent tip de accident vascular cerebral, reprezentând aproximativ 87% din totalul accidentelor vasculare cerebrale. În schimb, un accident vascular cerebral hemoragic apare atunci când un vas de sânge slăbit se rupe, provocând sângerări în sau în jurul creierului. Această sângerare crește presiunea din craniu și deteriorează țesutul cerebral din jur. Ambele tipuri de accident vascular cerebral pot duce la simptome bruște, cum ar fi căderea feței, slăbiciunea brațelor, vorbirea neclară și pierderea coordonării.

Atenția medicală imediată este crucială, deoarece tratamentul precoce poate reduce la minimum leziunile cerebrale și poate îmbunătăți rezultatele recuperării.

Potrivit Organizatiei Mondiale a Sanatatii, accidentul vascular cerebral este una dintre principalele cauze de deces si dizabilitate la nivel mondial.

Factori de risc ai accidentului vascular cerebral: Un accident vascular cerebral intrerupe fluxul de sange intr-o zona a creierului. Poate fi fatal, dar de asemenea riscurile pot fi reduse.

Factorii de risc ai atacului vascular cerebral sunt de doua feluri:

cei ce au la baza o boala sau un stil de viata nesanatos;

cei care nu pot fi preveniti.

Factori de risc ce au la baza o boala sau un stil de viata nesanatos

Unii dintre acesti factori de risc au legatura cu stilul de viata, ceea ce inseamna ca pana la urma toata lumea poate reduce riscul de a avea un accident vascular cerebral. Iata care sunt cei mai importanti factori ai riscului de accident vascular cerebral:

Hipertensiune arteriala: Tensiunea arteriala crescuta este cel mai important factor de risc pentru accident vascular cerebral si se refera la presiunea din interiorul arterelor.

Diabet: Nu exista tratament impotriva diabetului, dar acesta poate fi tinut sub control cu ajutorul medicamentelor si al unei diete adecvate. Un nivel adecvat de zahar in sange reduce aparitia altor complicatii (atac de cord, accident cerebral, leziuni nervoase).

Colesterol crescut: Colesterolul este o substanta asemanatoare grasimilor si este produsa de corpul uman. Are rolul ei in organism, dar poate fi o problema atunci cand nivelul din sange este prea mari. Colesterolul din sange formeaza o substanta (aterom) care se lipeste de peretii arterelor si poate conduce la ateroscleroza (ingustarea si intarirea arterelor). Daca se blocheaza o artera care duce la creier, se poate declansa un accident vascular cerebral.

Afectiuni cardiace: Pacientii care au boala cardiaca coronariana, angina pectorala sau care au suferit atac de cord din cauza aterosclerozei prezinta de doua ori mai mare riscul de a avea un atac vascular cerebral decat cei care nu au aceste afectiuni.

Boala arteriala periferica: Este vorba despre ingustarea vaselor de sange din cauza acumularii placii in peretii arterelor.

Boala arteriala carotida: Pericolul este reprezentat de ingustarea vaselor de sange in partea din spate a gatului, din cauza acumularii de placi.

Fibrilatie atriala: Bataile neregulate ale inimii determina un flux sanguin scazut. In aceste conditii, cheaguri de sange se pot forma si pot ajunge la creier.

Boala celulara Sickle; Un tip de celule rosii se lipesc de peretii vaselor de sange si blocheaza fluxul de sange la creier.

Antecedente de atac ischemic tranzitor; Antecedente personale de atac ischemic tranzitor (AIT) pot fi de asemenea un factor de risc pentru producerea unui accident vascular cerebral.

Fumat: Nicotina si monoxidul de carbon din fumul de tigara accelereaza procesul de ateroscleroza. De asemenea, exista mai multe sanse de a se forma cheaguri, pentru ca fumatul ingroasa sangele.

Supraponderabilitatea: Excesul de grasime din organism poate conduce la un flux sanguin realizat cu dificultate si la potentiale blocaje. Mai mult decat atat, supraponderabilitatea poate contribui la hipertensiune arteriala si un nivel ridicat al colesterolului. Este bine sa-ti mentii greutatea sub control, iar daca nu poti, apeleaza la un medic sau la un nutritionist.

Stresul: Stresul acumulat la locul de munca poate fi un risc pentru aparitia de accidente vasculare cerebrale.

Sigur, exista si factori de risc care nu pot fi preveniti: Vârsta inaintata, Sex (femeile prezinta un risc mai mare de accident vascular cerebral decât bărbații, din cauza pilulelor contraceptive, a sarcinilor si a tratamentelor hormonale), Ereditate, Accident anterior.

Simptomele AVC: Simptomele unui accident vascular cerebral diferita de la pacient la pacient, in functie de zona din creier care este afectata de lipsa de oxigen. Simptomele apar brusc, de obicei pe o parte a corpului, pentru ca fiecare parte a creierului afecteaza partea opusa a corpului. Daca sangerarea s-a produs pe partea dreapta, simptomele se vor resimti pe partea stanga.

Iata cateva dintre aceste simptome:

incapacitatea de a controla expresiile faciale;

amorteala;

slabiciune;

furnicaturi;

tulburari de vedere;

confuzie;

modificarea nivelului de constienta;

tulburari de vorbire;

tulburari de intelegere;

vertij;

probleme de echilibru;

dureri de cap intense, aparute brusc;

varsaturi;

dificultatea de a prinde sau de a tine obiecte;

dureri: pot fi cauzate de afectarea reala a tesuturilor sau de deteriorarea nervilor, care apoi trimit mesaje incorecte catre creier;

capacitatea limitata de a efectua activitati fizice sau exercitii;

probleme de inghitire;

probleme de vedere;

depresie;

iritabilitate – reactii la lucruri care in mod normal nu i-ar deranja;

agresivitate – fizica sau verbala;

apatie sau lipsa de motivare;

comportament repetitiv;

dezinhibare – tendinta de a spune si de a face lucruri care sunt inadecvate din punct de vedere social;

impulsivitate – poate include si actiuni bruste si necorespunzatoare din punct de vedere social.

Durata simptomelor in cazul unui AVC este in functie de gravitatea si de severitatea accidentului vascular cerebral. Daca, in urma tratamentului, urmarile accidentului vascular cerebral nu dispar, creierul poate gasi noi cai prin care-si poate recupera functiile. Cu cat dureaza mai mult un simptom, cu atat are mai multe sanse sa se permanentizeze. Pentru a determina cel mai potrivit tratament pentru accidentul vascular cerebral, echipa de medici trebuie sa evalueze tipul de accident vascular cerebral si zonele din creier afectate de accidentul vascular cerebral. De asemenea, medicii trebuie sa excluda alte cauze posibile ale simptomelor (tumoare pe creier, o reactie la un medicament).

Pentru a obtine cel mai bun diagnostic si tratament posibil, persoanele afectate trebuie tratate la un spital in termen de 3 ore de la aparitia simptomelor.