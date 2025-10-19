Câți kilometri poate parcurge o Tesla cu doar 1% baterie

Tot mai mulți șoferi sunt curioși cât de departe pot ajunge cu o mașină electrică atunci când nivelul bateriei este aproape gol. Potrivit unor teste recente, modelele Tesla pot parcurge în medie între 3 și 5 kilometri cu doar 1% încărcare, suficient cât să ajungi la cea mai apropiată stație de reîncărcare.

De exemplu, Tesla Model 3 Long Range, care are o autonomie totală de 531 de kilometri, poate merge aproximativ 5,3 kilometri cu o singură unitate procentuală de energie. Totuși, distanța variază în funcție de viteză, teren și temperatură. Pe vreme rece sau la viteze mari, consumul de energie crește, iar autonomia scade.

Specialiștii spun că, în unele cazuri, Tesla poate continua să ruleze chiar și atunci când bateria indică 0%. Totuși, această rezervă este foarte mică, iar mașina se va opri rapid dacă nu este conectată la o sursă de energie.

Pentru a monitoriza mai ușor consumul, șoferii Tesla pot folosi aplicația Energy App. Aceasta arată clar cum viteza, terenul și utilizarea funcțiilor electronice (precum aerul condiționat sau sistemul audio) influențează autonomia.

Astfel, proprietarii pot adapta modul de condus pentru a economisi energie și a prelungi durata de funcționare a bateriei.