Cum pritocești corect varza murată

Una dintre cele mai mari probleme pe care le întâmpină gospodinele este băloşirea murăturilor. Specialiştii îţi spun cum pritoceşti corect varza murată, unul dintre cele mai iubite alimente în sezonul rece. Acesta este trucul secret pe care îl știu puțini români.

Cum se realizează pritocirea verzei în mod corect

Deşi pare un lucru simplu, murăturile se pot dovedi pentru multe dintre gospodine un eşec. Cea mai mare problemă cu care acestea se confruntă este băloşirea, iar cauza principală este faptul că murăturile nu se aerisesc. Iată cum pritoceşti corect varza murată pentru a o consuma în siguranţă toată iarna! Acesta este un truc secret pe care îl ştiu puţini români.

Astfel, indiferent că alegi să o foloseşti pentru a prepara cele mai bune sărmăluţe sau ca o garnitură pentru fripturi delicioase, vei fi sigur că nu se va strica în butoi. Confom specialiştilor în murături, varza murată se pritoceşte o dată la trei zile până când aceasta se acreşte.

Deşi în unele zone se scurge o parte din zeama din butoi într-un alt recipient, ca mai apoi să se toarne la loc, cea mai simplă şi eficientă variantă este aceea în care sufli cu putere într-un furtun introdus până la fundul butoiului cu varză.

Ingredientele care împiedică varza murată să facă floare

O altă problemă neplăcută întâmpinată de gospodine este faptul că varza murată face floare. Se pare că acest lucru se întâmplă atunci când temperaturile sunt prea mari. Pentru a opri fermentarea, este recomandat să pui câteva aspirine în zeamă. Temperatura optimă pentru murături nu ar trebui să depăşească niciodată 10 grade Celsius.

În cazul în care doreşti o soluţie naturală, apelează cu încredere la hrean. Tot ce ai de făcut este să pui deasupra verzelor câteva bucăţi din această rădăcinoasă. Un alt lucru de care trebuie să ţii cont este vasul în care urmează să pui murăturile. Acesta trebuie să fie foarte bine curăţat înainte.

Pentru a igieniza butoaiele, este necesar să faci un amestec de apă fierbinte cu bicarbonat de sodiu. În acest fel dispare şi mirosul de moare. Şi condimentele sunt importante pentru o varză murată excepţională. Mărarul, sfecla roşie sau busuiocul se potrivesc de minune.

Desigur, şi calitatea verzei este importantă. Specialiştii recomandă românilor să folosească varza albă de Buzău.