O femeie din Soroca acuzată pe nedrept – „S-a făcut totul din invidie, pentru că am câini frumoși”

Judecătoria Soroca a anulat două procese-verbale contravenționale întocmite de un agent de poliție pe numele unei femei acuzate că ar fi încălcat regulile de întreținere a câinilor. Instanța a stabilit că nu au existat probe concludente care să dovedească vinovăția acesteia și a aplicat principiul „in dubio pro reo” – îndoiala profită persoanei acuzate.

În luna mai 2025, femeia a fost sancționată cu două amenzi de câte 600 de lei pentru presupusa încălcare a regulilor de întreținere a câinilor. Conform proceselor-verbale, animalele ar fi provocat daune unui localnic din Soroca, atacând două capre aflate pe imaș.

Agentul constatator a întocmit actele în lipsa femeii, fără a o cita sau audia anterior. Aceasta a contestat sancțiunile, declarând că nu a fost informată, nu deține câini agresivi și consideră că a fost vizată din invidie. „Nu m-am plimbat niciodată cu câinii, dar mai ales în acele zile. S-a făcut totul din invidie, pentru că am câini frumoși”, a declarat ea în fața instanței.

Victima a povestit că, la 7 mai 2025, două dintre caprele sale au fost atacate de câini, unul dintre animale murind ulterior. El a afirmat că câinii aparțineau femeii sancționate, susținând că acestea obișnuiau să sară gardul curții. Totuși, în dosar nu au fost prezentate dovezi clare: lipsesc fotografii relevante, înregistrări sau expertize care să confirme că animalele aparțineau acuzatei. Mai mult, martorii menționați de victimă nu au fost audiați de agentul constatator.

Instanța a reținut că ancheta poliției a fost „incompletă și superficială”, iar actele întocmite s-au bazat doar pe presupuneri și declarații indirecte. Judecătorul a subliniat că un proces-verbal contravențional trebuie să conțină descrieri clare și probe care să individualizeze fapta. „O descriere generică a faptei contravenționale, lipsită de conținut, echivalează cu lipsa acesteia și atrage nulitatea absolută a procesului-verbal”, se arată în hotărâre.

Judecătoria Soroca a decis admiterea contestației și a dispus anularea celor două procese-verbale contravenționale, cu încetarea procesului împotriva femeii.