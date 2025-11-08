Sezonul rece se apropie cu pași rapizi, iar gospodinele se pregătesc sa facă conservele pentru cămară. Castraveții murați se numără printre preferații tuturor, pentru că sunt gustoși și merg de minune alături de alte preparate culinare. Totuși, sunt puține persoane care știu când și cum se consumă castraveții murați, de fapt. Ce trebuie să faci înainte de a-i consuma?

În lunile de iarnă și la începutul toamnei, gospodinele și gospodarii români se pregătesc pentru sezonul rece, punând legumele lor preferate la murat. Fie că vorbim despre conopidă, castraveți, pepeni, gogoșari sau gogonele, alimentele sunt alese cu grijă și depozitate într-un loc rece și umbros, de preferat într-o pivniță ferită de razele solare.

Un secret pe care toți românii trebuie să-l știe este că, înainte de a consuma castraveții murați, în special pe cei din saramură, aceștia trebuie spălați sub un jet de apă rece, pentru a scăpa de excesul de sare de pe suprafața lor.

De obicei, castraveții murați în saramură se păstrează într-un loc răcoros de 10-15 grade, pentru ca procesul natural de fermentatie acido-lactică să se poată declanșa. Castraveții murați se pot consuma ca și garnitură la orice oră din zi, alături de numeroase preparate, precum tocănițe, cartofi, fasole, linte sau carne la grătar.

Rețetă castraveți murați în saramură

Ingrediente:

castraveți

usturoi (3-4 căței la un borcan de 3 litri)

țelină

lăstari de vișin

cuișoare

inflorescențe de mărar

soluție de apă cu sare (30 g sare la 1 litru de apă)

Când și cum se consumă castraveții murați

Spală bine de tot castraveții, după care vei clăti sub jetul de apă lăstarii de vișin și inflorescențele de mărar. Pune pe fundul borcanului o floare de mărar, 2 căței de usturoi întregi și un lăstar de vișin de 5-10 cm. Castraveții se vor poziționa în așa fel încât vor încăpea cât mai mulți, fără să-i forțezi.

Apoi, adaugi un alt strat de floare medie de mărar și o bucată de lăstar de vișin, pe la mijlocul borcanului. Umple recipientul cu castraveți, iar deasupra vei pune o floare de mărar, o tulpină de țelină și un alt lăstar de vișin.

Adaugă, în continuare, 5-6 cuișoare și soluția de sare cu apă până ce se acoperă conținutul borcanului. Nu uita să închizi borcanul cu un capac ermetic. Lasă borcanul la soare în prima zi, pentru ca procesul de fermentație să se accelereze.