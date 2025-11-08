Patru automobile ucrainene parcate la Aeroportul Chișinău, cu datorii a câte 400 mii de lei. AIC ar urma să încaseze circa 1,6 milioane de lei

Aproape 20% din numărul automobile parcate zilnic în parcarea de la Aeroportul Internațional Chișinău „Eugen Doga”(AIC) au numere de înmatriculare ucrainene. Patru automobile staționează încă din 2022, comunică pentru AGORA reprezentanții AIC. În baza tarifului de staționare, estimăm că fiecare automobil ar fi acumulat datorii de a câte 400 de mii de lei, transmite agora.md.

Parcarea multietajată are o capacitate totală de 800 de locuri. În total, aproximativ 20% sunt ocupate de mașini cu numere ucrainene, care, în mare parte, vin și pleacă constant, fără a staționa perioade lungi, a menționat Natalia Cojocaru, purtătoarea de cuvânt al Aeroportului Internațional Chișinău.

Până la momentul actual, patru autoturisme se află în parcare de mai bine de 12 luni. Acestea ar fi fost lăsate încă de la începutul războiului din Ucraina, declanșat în anul 2022.

Tariful parcării este de 300 de lei pentru 24 de ore, acesta este aplicat tuturor utilizatorilor, fără reduceri pentru staționare de lungă durată. AIC precizează că în prezent nu există un termen maxim de staționare prevăzut în regulamentul intern.

Calculele AGORA arată că, la un tarif de 300 de lei pentru 24 de ore, fiecare dintre ele ar fi acumulat o datorie de 399 de mii de lei la ziua de astăzi, iar asta ar însemna că aeroportul ar trebui să încaseze circa 1,57 milioane de lei.

Totodată, chiar și cu prezența acestor vehicule, administrația aeroportului susține că parcarea nu are probleme de capacitate și dispune în permanență de locuri libere.

Mai mult, reprezentanții Aeroportului susțin că autoritățile capitalei, Direcția Generală Mobilitate Urbană, ar lucra la un nou regulament general privind parcările din Chișinău, care va include limite de durată, drepturi și obligații pentru utilizatori, precum și eventuale sancțiuni.