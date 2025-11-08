O moldoveancă din Italia, înșelată de iubitul virtual cu 127.000 de euro

Curtea de Apel din Veneția a confirmat achitarea Luciei Cojocaru, îngrijitoare din Republica Moldova, în vârstă de 43 de ani, acuzată că ar fi luat 127.000 de euro de la femeia în vârstă pe care o asista într-un apartament de pe insula Giudecca (Veneția), pentru a trimite banii unui bărbat cunoscut online.

Potrivit instanței, Lucia Cojocaru nu a acționat cu intenția de a o prejudicia pe femeia asistată, ci a fost la rândul ei victima unei escrocherii sentimentale, transmite stiri.md cu referire la rotalianul.com

Cum a început totul

Faptele datează din 2020, în timpul pandemiei. Lucia lucra ca badantă pentru o femeie în vârstă, rămasă văduvă după moartea soțului ei, un cunoscut critic literar.

În acea perioadă, îngrijitoarea a intrat într-o relație exclusiv online cu un bărbat care se prezenta drept medic aflat „în pericol” în Afganistan. Acesta i-a spus că este ostatic și că are nevoie urgentă de bani pentru a scăpa.

Convinsă că bărbatul spune adevărul și că viața lui depinde de acei bani, badanta moldoveancă a cerut bani de la femeia pe care o îngrijea. Potrivit apărării, bătrâna i-a înmânat sume foarte mari de bani, circa 127.000 de euro, fără a bănui nimic.

După moartea femeii, copiii acesteia s-au constituit parte civilă și au cerut despăgubiri, reprezentanți de avocata Marianna De Giudici. Ei au susținut că banii mamei lor au fost luați pe nedrept și au cerut tragerea la răspundere a îngrijitoarei.

De ce a fost achitată

Dosarul a ajuns în fața Curții de Apel din Veneția, prezidată de judecătoarea Adele Savastano. Instanța a respins recursul Parchetului și a menținut achitarea pronunțată anterior.

Acuzarea a încercat să susțină că este vorba despre „circonvenzione di incapace”, infracțiune din dreptul italian care corespunde, în esență, ideii de exploatare a unei persoane vulnerabile / înșelăciune asupra unei persoane lipsite de discernământ.

Procurorul a considerat că îngrijitoarea ar fi profitat de starea de vulnerabilitate a femeii în vârstă pentru a-i lua banii.

Judecătorii au decis însă că nu există elementele necesare pentru această infracțiune: nu a rezultat că îngrijitoarea ar fi urmărit în mod conștient să obțină bani pentru ea însăși, nici că ar fi încercat să manipuleze bătrâna cu intenția de a o păgubi.

Potrivit apărării, susținută de avocatul Gianmarco Bondi, îngrijitoarea a acționat din convingerea – greșită, dar sinceră – că ajută un om aflat în pericol real.

Instanța a reținut că nu a existat o intenție frauduloasă, ci o credință afectivă și o manipulare externă: o așa-numită „truffa sentimentale”, adică o înșelătorie amoroasă.

Badanta a fost ea însăși victimă

Un element considerat important de apărare este faptul că Lucia Cojocaru a depus plângere pentru înșelăciune împotriva bărbatului care s-a prezentat ca medic în Afganistan.

Acest gest a fost interpretat ca dovadă că ea însăși se consideră și se comportă ca victimă, nu ca persoană care își ascunde vina.

În concluzie, Curtea de Apel din Veneția a stabilit că femeia nu este responsabilă penal pentru sumele – aproximativ 127.000 de euro – ieșite din conturile bătrânei în 2020.

Copiii acesteia, care au cerut despăgubiri, nu au obținut recunoașterea răspunderii îngrijitoarei.