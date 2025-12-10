Tinerii antreprenori din Soroca invitați să se alăture campaniei „Fii parte din comunitate” / VIDEO

Redacția Observatorul de Nord a lansat recent campania „Fii parte din comunitatea noastră”, unde am invitat la o discuție tinerii antreprenori din Ținutul Sorocii. Am vorbit cu ei despre provocările erei digitale, cum putem aduna o comunitate de oameni activi și care ar fi rolul presei în dezvoltarea societății civile.

Am pus accentul pe oportunități și parteneriate, unde Observatorul de Nord poate fi un liant în realizarea mai multor lucruri frumoase și utile pentru soroceni, atât producători și prestatori de servicii, cât și consumatori.

Tinerii antreprenori ne-au spus la rândul lor ideile pe care le au, provocările cu care se confruntă și cum văd ei dezvoltarea Sorocii, ca să nu așteptăm doar să ne facă totul altcineva, fără implicarea noastră. Printre ideile cu care am fost de acord toți, este faptul că doar împreună putem construi un viitor mai bun pentru comunitatea noastră.