Comenzile de pe Temu și Joom ar putea fi taxate în 2026

Achizițiile de pe platforme internaționale precum Temu sau Joom, cu livrare din China și alte țări, ar putea fi impozitate începând cu anul 2026. Anunțul a fost făcut de președintele Comisiei economie, buget și finanțe, Radu Marian, la emisiunea „Rezoomat”.

În discuție, prezentatoarea i-a amintit deputatului declarațiile anterioare potrivit cărora achizițiile de pe platformele internaționale nu vor fi impozitate, transmite stiri.md cu referire la realitatea.md

Radu Marian a explicat contextul acestora: „Eu m-am referit că există o problemă cu aceste produse foarte ieftine de pe platformele internaționale, în special chinezești, și agenții economici se plâng pe acest lucru, și am spus că și consumatorii în același timp… Consumatorilor le place acest lucru. Un rucsac de 40 de lei, nu-i ok… Eu folosesc exemplul ăsta, dar eu am văzut asta și am zis că asta deja nu-i normal.

Am spus că anul ăsta într-adevăr nu vom veni cu intervenții. Asta nu înseamnă că la următoarea politică fiscală nu vom putea avea anumite intervenții. Posibil că vom avea, într-adevăr. Eu am fost întrebat despre ce facem în acest an. În acest an nu facem aceste măsuri și în campanie, într-adevăr, am fost întrebat și am spus că nu facem în 2025 astfel de intervenții, pentru că ele sunt sensibile. Trebuie consultări. Trebuie să vedem cum putem să facem procesul mai bine, cum putem să împăcăm tot și interesul consumatorilor, care vrea prețuri mai mici, și interesul agenților economici, care vrea concurență loială”.

În ceea ce privește anul viitor, Radu Marian a confirmat: „În 2026 revenim la subiect. Examinăm posibilitatea. Deja vedem privind intrarea în vigoare, dar în 2026, la început de an sau în primăvară, o să discutăm și o să vedem implementarea”.

Reamintim că, recent, premierul Alexandru Munteanu a confirmat, într-o emisiune la un post privat de televiziune, că Guvernul pregătește introducerea unor taxe sau reglementări suplimentare pentru coletele comandate de pe platforme precum Temu, Shein, AliExpress și alte marketplace-uri similare.

Șeful Executivului a declarat că discuțiile sunt în desfășurare cu Ministerul Finanțelor și că schimbările sunt inevitabile. În prezent, coletele cu o valoare de până la 150 de euro sunt scutite de TVA la import.

