Tarifele la energia electrică ar putea crește, dacă…

… Republica Moldova va continua să apeleze la energie de avarie pentru a acoperi consumul. Precizarea aparține Ministrul Energiei, Dorin Junghietu.

Conform oficialului, acest tip de energie costă mai mult, ceea ce poate afecta direct facturile consumatorilor. „Cum am menționat, ajutorul de avarie nu este o energie electrică achiziționată comercial de către Energocom în cadrul contractului bilateral sau de pe bursă. Este o energie accesată în regim de urgență și prețul de energie, respectiv, este cunoscut abia la începutul lunii următoare. Previziunile o să fie clare la momentul respectiv, dar desigur, dacă o să accesăm tot mai multă și mai multă energie de avarie, asta o să creeze eventual premise pentru a crește tariful, pentru că poartă un impact financiar asupra operatorului”.