Moldovenii din Quebec vor putea beneficia de pensii și prestații sociale

Cetățenii moldoveni care muncesc sau au muncit în provincia Quebec din Canada vor putea beneficia de pensia pentru limită de vârstă, pensia de dizabilitate sau de urmaș, precum și de prestații sociale în cazul producerii unui accident la locul de muncă. În acest context, Cabinetul de miniștri a aprobat inițierea negocierilor privind încheierea unui Acord  de securitate socială cu Guvernul provinciei Quebec.

Acordul va oferi posibilitatea cetățenilor moldoveni de a beneficia de pensie prin însumarea perioadelor de muncă din Republica Moldova și Quebec. Plata pensiei va fi efectuată lunar și va fi transferată beneficiarilor în statul de reședință – fie în Republica Moldova sau în provincia Quebec.

Republica Moldova are încheiat un Acord de securitate socială cu Canada, însă Quebec fiind cea mai mare provincie a statului canadian, dispune de un sistem propriu de securitate socială, motiv pentru care este necesar un acord distinct.

În prezent, în provincia Quebec locuiesc aproximativ 15 mii de cetățeni moldoveni, informează gov.md

Republica Moldova are semnate Acorduri de securitate socială cu 20 de state.


