Dacă nu ați știut – părinții care achită studiile copiilor pot primi bani înapoi de la stat

Potrivit acesteia, părinții pot deduce din venitul impozabil cheltuielile suportate pentru instruirea copiilor la grădiniță, școală, universitate, școală profesională, precum și la instituții de muzică, arte sau sport, în limita a 16.100 de lei/anual.

„Știai că, începând cu acest an, dacă ai cheltuit pentru instruirea copiilor, poți să-ți diminuezi impozitul pe venit pe care trebuie să-l achiți la stat? Dacă ai achitat pentru instruirea copiilor la grădiniță, școală, universitate, la școală profesională, la școală de muzică, arte sau sport, ai dreptul să-ți diminuezi venitul impozabil cu suma cheltuită, dar nu mai mult de 16.100 de lei”, a declarat Victoria Belous.

Pentru a beneficia de această facilitate fiscală, părinții trebuie să păstreze contractul, factura și documentul care confirmă achitarea și să reflecte aceste cheltuieli în declarația privind impozitul pe venit.

„Ce trebuie să faci? Păstrezi contractul, factura și documentul care confirmă achitarea și depui declarația cu privire la impozitul pe venit, reflectând în declarație această cheltuială. În acest mod, îți diminuezi impozitul pe venit pe care trebuie să-l achiți la stat. Este important să depui declarația cu privire la impozitul pe venit și să verifici. Poate statul trebuie să-ți restituie o parte din impozitele pe care le-ai achitat pe parcursul anului. Reamintesc, declarația poate fi depusă online sau pe hârtie la Serviciul Fiscal de Stat”, a precizat parlamentarul.

https://www.facebook.com/share/r/17DMubwkUt/