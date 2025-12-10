În anul 2026, lucrătorii moldoveni cu program standard de cinci zile vor avea 250 de zile lucrătoare și 115 zile de odihnă

În 2026, lucrătorii moldoveni cu program standard de cinci zile vor avea 250 de zile lucrătoare și 115 zile de odihnă, informează blog.rabota.md. Rabota.md a pregătit pentru tine un calendar în care sunt marcate zilele lucrătoare, cele libere, sărbătorile și zilele cu program redus.

Zile de sărbătoare nelucrătoare în 2026

1 ianuarie (joi), Anul Nou

7 și 8 ianuarie (miercuri și joi), Crăciunul pe stil vechi

8 martie (duminică), Ziua Internațională a Femeii

12 și 13 aprilie (luni), Paștele

20 aprilie (luni), Paștele Blajinilor

1 mai (vineri), Ziua internaţională a solidarităţii oamenilor muncii

9 mai (sâmbătă), Ziua Europei și Ziua Victoriei şi a Comemorării Eroilor Căzuţi pentru Independenţa Patriei

1 iunie (luni), Ziua Internațională a Copilului

27 august (joi), Ziua Independenței Republicii Moldova

31 august (luni), Ziua Limbii Române

14 octombrie (miercuri), Hramul orașului Chișinău (zi liberă doar pentru locuitorii capitalei)

25 decembrie (vineri), Crăciunul pe stil nou

Zile lucrătoare scurte în 2026

Conform Codului Muncii al Moldovei, durata zilei de muncă din ajunul zilei de sărbătoare se reduce cu cel puțin o oră pentru toți angajații, cu excepția celor care au deja un program de muncă redus. În 2026, asemenea zile vor fi:

6 ianuarie (marți)

30 aprilie (joi)

26 august (miercuri)

24 decembrie (joi)

31 decembrie (joi)

Reducerea duratei zilei de muncă nu afectează salariul! Angajații trebuie să primească aceeași sumă de bani, ca și pentru o zi întreagă.

Cum este achitată munca în zilele de sărbătoare

Lucrul în zilele de sărbătoare se achită în mărime dublă:

lucrătorilor cu salariu în acord – cel puţin în mărime dublă a tarifului în acord;

lucrătorilor cu salariu tarifar pe oră sau pe zi – cel puţin în mărimea dublă a salariului pe oră sau pe zi;

lucrătorilor cu salariu lunar:

a) dacă munca a fost prestată în limitele normei lunare – cel puţin în mărimea unui salariu pe unitate de timp deasupra câștigului lunar;

b) dacă munca a fost prestată peste norma lunară – cel puţin în mărime dublă a salariului pe unitate de timp deasupra câștigului lunar.

Remunerarea muncii în zilele de sărbătoare nelucrătoare pentru sportivii profesionişti, artiștii din teatre, circuri, precum și alți lucrători de creație poate fi stabilită în contractul colectiv sau în cel individual de muncă.

❗️ La cererea scrisă a salariatului, care a lucrat în weekend sau într-o zi de sărbătoare nelucrătoare, angajatorul poate să-i acorde o altă zi liberă care nu va fi remunerată.

Cui îi este interzis să lucreze în zilele de sărbătoare

Nu pot lucra în niciun caz pe parcursul zilelor libere legale angajații în vârstă de până la 18 ani.

Pot lucra de sărbători, doar dacă au prezentat un acord scris în prealabil:

femei însărcinate (cu prezentarea concluziei medicale privind starea de sănătate); persoane cu dizabilităţi severe şi accentuate; unul dintre părinţii (tutorele, curatorul) care au copii mai mici de 4 ani sau copii cu dizabilităţi; persoane care îmbină concediul pentru îngrijirea copilului cu activitatea de muncă; persoane care îngrijesc de un membru al familiei bolnav, în baza certificatului medical.