La capitolul „hărnicie” moldovenii ocupă locul 120 în lume

Republica Moldova s-a clasat la mijlocul clasamentului global al numărului de ore lucrate pe săptămână (locul 120) – în medie 37 de ore, potrivit unui infografic realizat de Visual Capitalist, pe baza datelor World Population Review. Studiul acoperă peste 150 de țări și relevă un decalaj evident între economiile dezvoltate și statele în curs de dezvoltare, informează blog.rabota.md.

La nivel global, oamenii lucrează în medie 38,7 ore pe săptămână, însă diferența dintre țările cu cele mai lungi și cele mai scurte săptămâni de lucru ajunge la circa 30 de ore.

În anul 2025 cea mai „harnică” țară a devenit Bhutan, unde durata medie a săptămânii de lucru este de 54,5 ore. În partea superioară a clasamentului de asemenea s-au amplasat numeroase state din Asia, Golful Persic și Africa, inclusiv EAU (48,4 ore), Pakistan (47,5 ore) și India (45,8 ore).

La polul opus se află țările dezvoltate din Europa de Nord și de Vest: Țările de Jos (26,8 ore), Norvegia (27,1 ore), Austria (28,4 ore), Germania (29,6 ore), Franța (30,8 ore).

Rezultatul Moldovei corespunde tendinței generale a Europei de Est, unde săptămâna de lucru este de obicei mai lungă decât în țările occidentale, dar mai scurtă decât în majoritatea statelor din Asia sau Africa. Cât despre vecinii noștri, în România se lucrează 38,6 ore pe săptămână, iar în Ucraina – 39,3 ore.