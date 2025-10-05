Așa s-a votat la Slobozia-Cremene: PAS câștigă 200 de voturi

La Slobozia-Cremene, votul din 28 septembrie 2025 a fost dominat de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), urmat de Blocul Electoral Patriotic și Partidul Nostru. Conform datelor oficiale prezentate de Consiliul Electoral de Circumscripție Soroca nr. 29, clasamentul principal este următorul:

  • Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS)200 voturi

  • Blocul Electoral Patriotic124 voturi

  • Partidul Nostru41 voturi

  • Partidul „Democrația Acasă”30 voturi

  • Blocul Electoral „Alternativa”28 voturi

PAS a obținut victoria la Slobozia-Cremene cu 200 de voturi, demonstrând o susținere consistentă din partea localnicilor. Blocul Electoral Patriotic s-a clasat pe locul secund, cu 124 de sufragii, iar Partidul Nostru a completat podiumul cu 41 de voturi.

Rezultatele arată o competiție relativ strânsă între PAS și Blocul Patriotic, în timp ce alte formațiuni, precum „Alternativa” și „Democrația Acasă”, au obținut scoruri moderate, dar semnificative pentru balanța politică din localitate.

Vedeți AICI rezultatele și pe celelalte localități din raionul Soroca.

Sursa informațiilor: Consiliul electoral de Circumscripţie Soroca nr. 29


OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

