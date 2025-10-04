Așa s-a votat la Cureșnița-Nouă: PAS cel mai votat partid

În satul Cureșnița Nouă, votul exprimat pe 28 septembrie 2025 a conturat o competiție în care Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a reușit să adune cele mai multe sufragii, însă Blocul Electoral Patriotic și Partidul Nostru au înregistrat, la rândul lor, rezultate semnificative.

Conform datelor oficiale prezentate de Consiliul Electoral de Circumscripție Soroca nr. 29, cele mai multe voturi au fost obținute de:

Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) – 45 voturi

Blocul Electoral Patriotic – 40 voturi

Partidul Nostru – 31 voturi

În Cureșnița Nouă, PAS s-a clasat pe primul loc cu 45 de voturi, urmat la mică distanță de Blocul Electoral Patriotic, cu 40 de voturi, în timp ce Partidul Nostru a acumulat 31 de voturi. Celelalte formațiuni politice și candidați au obținut rezultate modeste, confirmând că localitatea este împărțită între câteva opțiuni electorale dominante.

Astfel, Cureșnița Nouă se alătură comunităților din raion unde PAS și Blocul Patriotic concurează strâns pentru prima poziție, cu un rol notabil al Partidului Nostru, care rămâne prezent în preferințele alegătorilor.