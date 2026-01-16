Anchetă finalizată la USMF în cazul diplomelor de rezidențiat: actele sunt conforme legii

Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” a anunțat încheierea activității comisiei de anchetă privind eliberarea diplomelor de rezidențiat pentru cetățenii străini. Instituția anunță că diplomele eliberate sunt valide din punct de vedere juridic și conforme cadrului legal în vigoare, comunică moldpres.md

Potrivit sursei citate, comisia, care a fost instituită în noiembrie 2025, a activat până la 12 ianuarie 2026 și a verificat procedurile de admitere, participarea la instruiri, evaluările academice, precum și dosarele rezidenților înmatriculați în perioada 2020–2025.

În urma analizei, instituția anunță că diplomele eliberate sunt valide din punct de vedere juridic și conforme cadrului legal în vigoare, inclusiv cele menționate în materialele de presă.

Totodată, raportul final subliniază necesitatea îmbunătățirii unor proceduri interne și consolidarea mecanismelor de control, în vederea asigurării unui proces educațional riguros și transparent.

Conducerea USMF a declarat că va implementa recomandările formulate de comisie și a reiterat angajamentul față de integritatea academică, legalitate și standardele naționale și internaționale în domeniul medical.

În noiembrie 2025, autoritățile române au demarat o anchetă vizând mai mulți medici care au solicitat Ministerului Sănătății din România recunoașterea titlurilor de medic specialist obținute la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova. În acest scop, medicii au depus diplomele de absolvire a rezidențiatului emise de USMF.

Procurorii români au avut suspiciuni că studiile de rezidențiat, care presupun prezența fizică obligatorie la bazele clinice universitare din R. Moldova, nu ar fi avut loc efectiv. În această perioadă, medicii vizați erau angajați cu normă întreagă în România. Ancheta vizează specialiști în mai multe domenii, printre care medicină de urgență, ortodonție, chirurgie plastică și estetică, microchirurgie reconstructivă, imagistică, chirurgie dento-alveolară și parodontologie.