Ambasadorul Vladislav Kulminski: „SUA vor menține suspendarea emiterii vizelor de imigrare până la reevaluarea criteriilor privind utilizarea asistenței publice”

Statele Unite ale Americii vor menține suspendarea emiterii vizelor de imigrare până la parcurgerea procesului de reevaluare a criteriilor privind utilizarea asistenței publice. În această perioadă, cererile pentru vizele de imigrare pot fi depuse și intervievate, însă emiterea acestora este suspendată. Precizările au fost făcute astăzi de Ambasadorul Republicii Moldova în SUA, Vladislav Kulminski, pentru Radio Moldova, comunică moldpres.md

Acesta a oferit asigurări că decizia se referă „strict la politica migrațională a SUA și nu va afecta relațiile bilaterale dintre Statele Unite și Republica Moldova”.

„Relațiile cu Statele Unite ale Americii rămân puternice. În acest an avem o agendă foarte încărcată, care prevede mai multe vizite oficiale importante. De asemenea, pe agendă sunt incluse subiecte privind cooperarea comercială și în sectorul energetic”, a punctat Vladislav Kulminski.

Oficialul a precizat că măsura va avea un impact limitat asupra cetățenilor Republicii Moldova.

„Trebuie să cunoaștem că vizele turistice, vizele de studii, vizele de muncă și cele de afaceri vor fi eliberate și procesate în regim normal. Acest lucru face ca măsura să aibă un impact limitat asupra cetățenilor Republicii Moldova. La fel, numărul vizelor de imigrare eliberate anual de ambasada SUA era relativ mic – câteva zeci de vize”, a afirmat Vladislav Kulminski.

Ambasadorul a subliniat că nu există riscul ca vizele de imigrare emise până în prezent să fie anulate. De asemenea, persoanele cu dublă cetățenie, care aplică folosind un pașaport valabil al unei țări care nu este inclusă în listă, sunt exceptate de la această suspendare.

„Cererile pentru vizele de imigrare pot fi depuse în continuare, vor avea loc interviurile, însă emiterea va fi suspendată până ridicarea acestei măsuri administrative. Pentru informații suplimentare, cetățenii noștri pot consulta pagina Ambasadei SUA la Chișinău, platforma travel.state.gov, precum și canalele oficiale de comunicare ale Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Moldova”, a spus Vladislav Kulminski.

Statele Unite ale Americii au suspendat emiterea vizelor de imigrare pentru cetățenii mai multor state, inclusiv Republica Moldova, începând cu 21 ianuarie curent. Măsura are un caracter administrativ, fiind parte a unui proces de reevaluare a criteriilor privind utilizarea asistenței publice („public charge”) și nu constituie o interdicție generală de călătorie sau de acces în SUA.

Vizele de imigrare sunt documente oficiale care permit unei persoane să se stabilească permanent în Statele Unite ale Americii. Acestea sunt diferite de vizele neimigrante, care sunt eliberate pentru șederi temporare, precum turismul, studiile sau munca pe o perioadă determinată.