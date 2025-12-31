Ambasadoarea UE, Iwona Piórko: „Prețuiți aceste momente! Suntem toți la fel. Ne iubim familiile mai presus de orice. La mulți ani!” / VIDEO

Dragi prieteni,

2025 a fost un an foarte bun pentru Republica Moldova. Am avut ocazia să fiu martoră doar a ultimelor patru luni, dar au fost niște luni extraordinare!

Prin rezultatul alegerilor, ați demonstrat întregii lumi că sunteți o națiune curajoasă, care nu se teme de nimic și știe foarte clar încotro se îndreaptă: spre Uniunea Europeană. Iar noi vă vom primi acolo cu brațele deschise.

Ați făcut progrese remarcabile în ultimul an. Procesul de screening al legislației Uniunii Europene a fost cel mai rapid din istorie. Am organizat, pentru prima dată, Summitul Uniunea Europeană – Republica Moldova, chiar aici, la Chișinău.

Totodată, Uniunea Europeană a adoptat un pachet financiar fără precedent pentru țara dumneavoastră: 1,9 miliarde de euro, care vor transforma definitiv Republica Moldova.

Cetățenii beneficiază deja de numeroase avantaje în drumul pentru integrarea UE, precum aderarea la SEPA. Știu că mulți dintre dumneavoastră aveți familii care trăiesc în statele membre ale Uniunii Europene, iar acum puteți trimite bani mult mai ieftin datorită acestui sistem.

De la 1 ianuarie veți beneficia și de roaming gratuit. Veți putea vorbi între voi fără costuri suplimentare. Iar multe alte beneficii vor deveni realitate pe parcurs.

Astăzi, după patru luni de neuitat, vreau să mulțumesc fiecăruia dintre voi, pe mulți dintre care v-am întâlnit în diferite colțuri ale țării: la festivalurile pompierilor voluntari, în căminele pentru vârstnici, în școli și în multe alte locuri.

Și vă promit că voi ajunge în toate acele colțuri pe care nu le-am vizitat încă și vă voi cunoaște pe cât mai mulți dintre dumneavoastră.

În ajun de sărbători, vă doresc ceea ce este cel mai important: să vă reîntâlniți cu familiile voastre, cu cei care trăiesc peste hotare și vin acasă, în vizită, sau pe care poate îi veți vizita voi. Prețuiți aceste momente!

Suntem toți la fel. Ne iubim familiile mai presus de orice. Iar noi, Uniunea Europeană, ne dorim tot ce este mai bun pentru dumneavoastră și pentru familiile voastre, pentru ca această țară să se dezvolte în anul viitor și mai mult decât în anul care se încheie.

La mulți ani!

Iwona Piórko, Ambasadoarea Uniunii Europene în Republica Moldova