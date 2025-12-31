Ce să arunci sau să donezi înainte de Anul Nou. Lista celor 8 lucruri de care ar trebui să te desparți

Sfârșitul de an este momentul ideal pentru un nou început, iar ordinea din locuință joacă un rol important. Eliminarea lucrurilor inutile te ajută să începi anul cu mai mult spațiu și claritate. Specialiștii în organizare explică ce obiecte ar trebui să dispară din casă înainte de Anul Nou.

Noul an vine cu dorința de schimbare, iar organizarea locuinței este una dintre cele mai eficiente metode de resetare. Business Insider a discutat cu doi organizatori profesioniști, care recomandă să îți concentrezi atenția pe anumite categorii de obiecte ce tind să se acumuleze rapid.

Printre primele pe listă se află jucăriile copiilor, mai ales după perioada sărbătorilor, când apar multe lucruri noi. Lucy Wahl, fondatoarea companiei LMW Edits, recomandă sortarea atentă a acestora, deoarece cei mici sunt deja captivați de noutăți.

”Nu vrei să le faci să dispară peste noapte, dar lucrurile vechi devin istorie pentru că cei mici sunt atât de entuziasmați de jucăriile noi”, a spus Wahl.

Tot acum este indicat să verifici hainele vechi, mai ales cele rămase mici copiilor sau pe care nu le-ai mai purtat de ani buni. Acestea ocupă spațiu inutil și pot fi donate sau eliminate, în funcție de starea lor.

Ce obiecte din casă ajung cel mai des să creeze dezordine

Un alt punct sensibil îl reprezintă decorațiunile de sărbători. Deși sunt plăcute și pline de amintiri, colecțiile pot deveni copleșitoare dacă nu sunt verificate periodic. Wahl recomandă sortarea lor chiar atunci când sunt strânse.

”În loc să împachetezi totul și să le scoți anul viitor gândindu-te ”nu mai vreau nici jumătate din ele”, elimină lucrurile de care nu mai ai nevoie cât timp aceste gânduri sunt încă proaspete”, a spus ea.

Pe lista obiectelor care trebuie eliminate se află și corespondența veche. Olivia Parks, proprietara Nola Organizers, atrage atenția că scrisorile și documentele se adună rapid prin casă dacă nu sunt sortate constant.

”Primim corespondență aproape zilnic, iar grămezile se adună rapid prin casă. Renunță la orice scrisoare sau document de care nu mai ai nevoie pentru a evita bătăi de cap legate de ordine în viitor”, a spus Parks.

Ce alte lucruri ar trebui eliminate înainte de Anul Nou

Bucătăria este un alt spațiu unde se adună obiecte nefolosite: veselă, ustensile, aparate sau cabluri vechi. Sfârșitul de an, cu mesele festive în prim-plan, este ideal pentru un inventar sincer.

De asemenea, echipamentele sportive abandonate, păstrate din nostalgie, ocupă spațiu prețios în garaje sau debara și ar trebui eliminate dacă nu mai sunt folosite. Nu în ultimul rând, lucrurile animalelor de companie trebuie verificate. Jucării uzate, accesorii vechi sau hăinuțe nefolosite se adună rapid.

”Este ușor să acumulezi jucării, recompense, hăinuțe și zgărzi vechi pentru animale, așa că este bine să le verifici și să arunci sau să înlocuiești ceea ce nu mai este utilizabil. Este la fel ca în cazul oamenilor — nu uita să le cureți și lor lucrurile”, a spus ea.

Renunțarea la aceste opt categorii de obiecte poate transforma locuința într-un spațiu mai aerisit și pregătit pentru noul an.