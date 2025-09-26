Tableta de vineri: După 28 septembrie – „ori la bal, ori la spital” / VIDEO

Cea mai agitată și cea mai înverșunată campanie electorală, de la proclamarea independenței încoace, este pe sfârșite. Peste doar câteva ore fiecare dintre noi, acei care au avut ochi să vadă și urechi să audă, urmează să facem alegerea istorică. Zic „istorică” și nu exagerez cu nimic or, viața noastră se va împărți, cu siguranță, în „de până la 28 septembrie” și „după 28 septembrie” și această împărțire va avea doar unul din cele două semne – plus sau minus.

Ar fi mare păcat să ne văietăm și să ne plângem în pumni, în cazul unui vot greșit care să ne schimbe în rău viața și viitorul, fiindcă am avut destulă vreme și destule oportunități de a ne dezmetici în acest labirint al promisiunilor electorale și în această avalanșă de minciuni și manipulări fără precedent. Despre procesele de cumpărare/vânzare care au încețoșat mințile unora nici nu face să mai vorbesc, deoarece acestea ne vor urmări încă multă vreme înainte și vor rămâne o mare pată neagră pe firava noastră democrație.

Așadar, gata cu ironiile și cu fățărniciile, gata cu ipocrizia și cu mișto-urile, a venit timpul adevărului și dacă duminică nu facem alegerea corectă soarta nu ne va mai da o altă șansă, iar generațiile care vin nu ne vor ierta lașitatea și ne vor blestema în vecii vecilor. Poate că sună prea patetic aceste cuvinte, dar dacă cineva cunoaște un alt deznodământ ferice de el. Eu, însă, nu văd cum am putea fi iertați și, cu atât mai mult, nu știu cum, cine și când va putea repara o eventuală greșeală istorică. Fără îndoială, ceea ce spun și ce-mi doresc eu nu este unica cărare pe care putem merge după aceste alegeri și, cu siguranță, există și altă „dreptate”, văzută cu ochii celor care gândesc altfel decât mine, dar…profit și eu de funcția pe care o dețin și de oportunitatea pe care o am să spun în voce ceea ce gândesc mai mulți oameni, probabil chiar majoritatea.

Adică, acum este acum – ori începând cu dimineața de 29 septembrie continuăm să mergem pe calea deja bătătorită în ultimii patru ani, continuăm să trăim în pace și înțelegere cu vecinii, continuăm să mai punem o piatră, poate cea mai importantă, la temelia visului nostru european, continuăm să primim salarii, îndemnizații și pensii, inclusiv mărite, continuăm să implementăm proiecte de infrastructură, continuăm să aprovizionăm satele și orașele noastre cu apă și canalizare, continuăm să construim poduri în relațiile cu cei care ne doresc binele, continuăm să mergem în Europa fără vize, continuăm să construim drumuri și spitale, să renovăm școli și grădinițe, continuăm să mergem mână de mână cu partenerii noștri strategici în realitate, dar nu cu acei care, în relațiile cu noi, poartă piatra în sân și cuțitul în tureatcă, continuăm să trăim conform legilor, dar nu după placul cuiva, continuăm să privim cu încredere în ziua de mâine sau, Doamne ferește, ne tăiem creanga de sub propriile picioare, ne batem joc de drumurile frumoase care se deschid în calea noastră și turnăm apă la moara dușmanilor externi și a cozilor de topor din interior. Nu de alta, dar în aceste alegeri este deja cunoscută o categorie de câștigători, și anume acei care vor avea sorți de izbândă indiferent de rezultat: dacă câștigă ai lor – chipurile, așa și trebuia să se întâmple, dar dacă câștigăm noi, de rezultatele votului nostru vor beneficia și ei, și acestea sunt grimasele democrației. Ba mai mult, tind să cred că și mai mulți din oponenții actualei guvernări și-ar dori să sufere eșec, fiindcă una este să critici pe acei de la putere și să predai lecții de bună purtare atunci când nimeni nu ți-o cere și alta este să strângi cureaua și să atragi asupra ta ura și mânia celor care ți-au dat credit de încredere, iar tu i-ai tras pe sfoară.

Un îndemn aparte am către acei circa 20-25 la sute din alegătorii indeciși. Lăsați, domnilor și doamnelor, ranchiuna la o parte și puneți umărul la dezvoltare și prosperare și nu dați nici o șansă celor care tânjesc după trecutul deloc glorios. Faceți un ultim efort și înclinați balanța în folosul păcii, frumosului și binelui! Veniți în barca noastră, a celor care își construiesc propriul prezent și viitorul copiilor și nepoților! Nu vă lăsați pradă minciunilor și manipulărilor, nu vă vindeți viitorul, fiindcă nu există pe această lume atâția bani încât să ne întunece mințile. Să mergem împreună spre lumină or, de-ajuns cât am orbecăit prin întuneric…

La 28 septembrie facem unica alegere corectă, fiindcă nu avem nici o alternativă, la propriu și la figurat. Calea noastră trebuie să fie una – în marea familie a Uniunii Europene, alături de peste 500 de milioane de oameni care ne doresc și care ne-au deschis prietenește brațele. Pe cealaltă cărare ne așteaptă războiul și dezmățul, ura și incertitudinea, biciul și deznădejdea. Gata, toate s-au terminat și nu mai avem de ales 0 de duminică seara „ori mergem la bal, ori mergem la spital”.

Doamne ajută și minte la toată lumea!