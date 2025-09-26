Un alt fugar notoriu. Sentință pronunțată în lipsa fostului vicepreședinte al Parlamentului, Iurie Roșca

  Curtea de Apel Chișinău a micșorat termenul de închisoare în cazul fostului vicepreședinte al Parlamentului, Iurie Roșca, de la 6 la 4 ani. În rest, magistrații au menținut decizia primei instanțe în dosarul de trafic de influență. Sentința a fost pronunțată în lipsa inculpatului, așa cum Iurie Roșca a dispărut într-o direcție necunoscută, chiar dacă avea interdicție de părăsire a teritoriului Republicii Moldova.

La începutul lunii august, Roșca a fost condamnat la 6 ani de închisoare pentru trafic de influență. El ar fi solicitat 1 milion de euro de la administratorul unei întreprinderi pentru a-I rezolva o problemă din justiție. Potrivit Procuraturii Anticorupție, Roșca a primit, în decembrie 2009 și în martie 2011, două tranșe din suma solicitată – 117.000 dolari SUA și 110.000 dolari SUA.

Conform sentinței, condamnatul urmează să întoarcă statului suma de 227 000 dolari SUA, fiind menținut sechestrul aplicat asupra bunurilor acestuia.

Urmărirea penală a durat 1 an și 3 luni, iar judecarea cauzei – mai bine de 5 ani. Roșca nu și-a recunoscut vinovăția în comiterea faptei incriminate.

Viorica MIJA, anticoruptie.md


fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

