Reprezentanții BERD au verificat progresul lucrărilor pe traseul Soroca – Arionești – Otaci

Lucrările de reabilitare a drumurilor naționale din nordul țării, finanțate cu sprijinul Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), au fost apreciate drept bine realizate și în grafic de către reprezentanții instituției financiare, transmite moldpres.md

Directorul executiv al Administrației Naționale a Drumurilor (AND), Ștefan Popa, împreună cu reprezentantul BERD, Alexandru Gronic, au efectuat ieri o vizită de lucru pe șantierele de pe traseul Soroca – Arionești – Otaci. Obiectivul deplasării a fost verificarea stadiului lucrărilor și evaluarea calității execuției.

Primul punct vizitat a fost șantierul drumului național R14: R6 – Codrul Nou – Soroca – Unguri – frontiera cu Ucraina, pe sectorul km 92,620 – km 123,620. Aici lucrările au atins un progres fizic de peste 42%. În ultima perioadă, antreprenorii au efectuat terasamente, au montat borduri și casiuri, au amenajat rigole, au aplicat straturi de uzură și de bază prin reciclare la rece și au montat parapete pentru siguranța rutieră. Sectorul, cu o lungime totală de 31 km, urmează să fie finalizat până în iunie 2026.

Ulterior, oficialii au vizitat tronsonul Arionești – Otaci (R8.1 – R8 – R14), unde lucrările de reabilitare pe o distanță de 9,4 km au ajuns la un progres fizic de peste 56%. Aici se execută așternerea stratului de uzură, aplicarea asfaltului reciclat la rece și a stratului de binder, precum și betonarea rigolelor.

Proiectele sunt implementate de Guvernul Republicii Moldova prin Administrația Națională a Drumurilor, cu finanțare și expertiză din partea BERD. Acestea au ca scop modernizarea infrastructurii rutiere din nordul țării, creșterea siguranței rutiere și îmbunătățirea accesului pentru localnici și transportatori.

„Progresul lucrărilor este unul consistent, iar calitatea execuției demonstrează un nivel bun de implementare. Aceste proiecte vor aduce beneficii directe comunităților locale și vor facilita conexiunile economice. Mulţumim Uniunii Europene şi BERD pentru susţinere. Vom monitoriza toate lucrările în derulare, pentru a asigura calitate”, a declarat Ştefan Popa.

Reabilitarea drumurilor Soroca – Arionești – Otaci face parte dintr-un program amplu de investiții în infrastructura rutieră, menit să susțină dezvoltarea economică regională și integrarea Republicii Moldova în rețeaua de transport europeană.