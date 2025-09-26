Președintele Senatului României a venit cu un mesaj către basarabeni: „Republica Moldova are acum ocazia să-și aleagă un viitor european

Președintele Senatului de la București, Mircea Abrudean, a transmis un mesaj cetățenilor Republicii Moldova în ajunul alegerilor parlamentare din 28 septembrie, subliniind importanța participării la vot și a alegerii unui viitor european, comunică moldpres.md

„Duminică, 28 septembrie, Republica Moldova scrie o nouă filă din povestea ei. Este ziua în care cetățenii basarabeni hotărăsc drumul pe care vor merge în anii ce urmează. Știu că uneori pare că un singur vot nu schimbă nimic, dar adevărul este că viitorul se construiește din fiecare alegere. Din fiecare voce care se face auzită, fiecare buletin de vot pus în urnă este o mărturie a credinței noastre în libertate, în stabilitate și în democrație”, a declarat Abrudean.

Acesta a amintit că România rămâne un partener apropiat și sprijin al Republicii Moldova pe calea europeană.

„România a fost și rămâne alături de Republica Moldova, sprijinind cu toată convingerea parcursul ei european, un drum al prosperității, al păcii și al respectului pentru fiecare cetățean”, a menționat oficialul român.

În contextul provocărilor actuale, președintele Senatului a insistat asupra importanței votului.

„Trăim vremuri grele, în care amenințările la adresa securității și a democrației sunt reale. Dar tocmai de aceea votul este arma noastră pașnică și puternică. Prin el ne apărăm valorile, independența și viitorul copiilor noștri”, a opinat sursa citată.

De asemenea, Abrudean a adresat un apel special basarabenilor aflați în România.

„Îi chem pe toți basarabenii aflați în România să vină la vot în secțiile organizate aici, aproape de casele lor. Să ne unim glasurile și să dăm un semnal puternic că Republica Moldova are curajul să aleagă un viitor european. Aveți acum ocazia de a scrie viitorul – să-l scrieți bine”, a conchis oficialul român.

Duminică, 28 septembrie, cetățenii Republicii Moldova sunt așteptați la urne pentru a-și alege reprezentanții în Legislativ.