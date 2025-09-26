Ziua Mondială a Turismului marcată la Soroca / VIDEO

Muzeul de Istorie și Etnografie din municipiul Soroca a găzduit astăzi un eveniment dedicat Zilei Mondiale a Turismului, organizat de Secția Cultură și Turism a Consiliului raional Soroca. Această sărbătoare, marcată anual pe 27 septembrie, are menirea de a evidenția importanța turismului în dezvoltarea comunităților și de a crește gradul de conștientizare asupra impactului său în plan social, cultural, economic și politic.

Organizatorii au subliniat că turismul nu înseamnă doar explorarea unor locuri noi, ci și un prilej de a promova tradițiile, patrimoniul și identitatea locală, contribuind la dezvoltarea durabilă a regiunii.

1 de 20

„Soroca are un potențial turistic deosebit, iar prin astfel de acțiuni dorim să-l facem mai vizibil, mai atractiv, dar și să educăm generațiile tinere în spiritul valorificării patrimoniului cultural”, au menționat reprezentanții Secției Cultură și Turism.

Ziua Mondială a Turismului a fost instituită în anul 1979 de către Organizația Mondială a Turismului (OMT) și este marcată în fiecare an în întreaga lume, având ca obiectiv consolidarea cooperării internaționale în domeniul turismului.