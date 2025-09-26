Bani ajunși „în folosul statului”: până în prezent 124 de mii de lei din donațiile electorale care nu au putut fi justificate au fost transferați statului, la somația CEC

Comisia Electorală Centrală (CEC) a început să aplice modificările legislative operate în ultimii ani privind finanțarea partidelor și a identificat deja un total de 124 de mii de lei donații făcute în actuala campanie electorală, dar pe care donatorii nu le-au putut justifica. Astfel, banii au fost transferați statului. Moldova Curată a verificat listele de donații din actuala campanie a tuturor concurenților electorali și a constatat că și acum, ca și la scrutinele precedente, pe liste găsim persoane cu venituri modeste care, teoretic, nu au avut de unde dona: pensionari, paznici, șomeri sau persoane temporar neangajate. Comisia Electorală Centrală urmărește respectarea plafoanelor de donații și aplică mecanisme de control, însă verificarea donațiilor suspecte, inclusiv cele potențial fictive, se dovedește dificilă.

Limitele legale ale donațiilor

Potrivit Codului electoral, adoptat în decembrie 2022, persoanele fizice pot dona în perioada activității grupurilor de inițiativă și în timpul campaniilor electorale sume de până la 6 salarii medii lunare pe economie stabilite pentru anul respectiv, echivalentul a 96.600 de lei, dar nu mai mult de 30% din venitul anual înregistrat în anul precedent. În cazul în care dețin statut de persoane cu funcții de demnitate publică, de funcționari publici, inclusiv cu statut special, sau de angajați în organizații publice, pot face donații de până la 10% din venitul lor anual, dar nu mai mult de 6 salarii medii lunare pe economie stabilite pe anul respectiv.

Legea prevede și un mecanism de control. Dacă donația depășește acest plafon sau ridică suspiciuni, CEC cere explicații și documente justificative de la donatorii concurenților electorali. În caz contrar, surplusul este „confiscat” și vărsat în bugetul de stat. Decizii în acest sens au existat și în campania electorală pentru alegerile prezidențiale și referendumul republican privind integrarea europeană, care au avut loc anul trecut.

Hotărârile CEC privind donațiile depășite

Un exemplu recent este o hotărâre a CEC, în care instituția a analizat rapoartele financiare ale mai multor concurenți electorali și a constatat depășiri ale limitelor legale. „În temeiul art. 57 – 59 din Codul electoral și pct. 40 din regulament, donațiile ce depășesc 3 salarii medii pe economie stabilite pentru anul respectiv se verifică de Comisie sub aspectul declarării surselor de venit sau obligațiilor fiscale ce decurg din acesta. În cazul existenței suspiciunilor rezonabile privind nerespectarea legislației fiscale, Comisia face verificări și, dacă e cazul, întreprinde măsuri pentru tragerea la răspundere contravențională și/sau, după caz, sesizează Serviciul Fiscal de Stat”, se arată în document.

Astfel, CEC a verificat prin platforma de interoperabilitate MConnect veniturile donatorilor PAS, ai candidatului independent Andrei Năstase și ai Blocului Electoral „ALTERNATIVA”. În cazul PAS, donațiile a patru persoane au ridicat semne de întrebare. Deși pentru trei dintre ele s-au prezentat acte confirmative, donațiile făcute de deputatul G. I., în mărime de 70 de mii de lei, și I. G., angajată la Parkopedia, în mărime de 96 de mii de lei, au depășit plafonul legal cu 4 756,35 lei, respectiv 21 142,10 lei. „Partidul Acțiune și Solidaritate a fost somat să verse în bugetul de stat mijloacele financiare în mărime de 4 756,35 lei și, respectiv, 21 142,10 lei”, a decis CEC. La 6 septembrie, PAS a confirmat transferul în contul statului a sumei de 25 898,45 lei, anexând dovada plății.

În același document, Comisia a cerut explicații suplimentare și Blocului „ALTERNATIVA”, care a colectat în numerar peste un milion de lei într-un termen foarte scurt, fapt ce a generat suspiciuni privind legalitatea fondurilor. Totodată, CEC a atras atenția asupra listei candidaților desemnați de Blocul Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei, unde figurează persoane vizate de sancțiuni internaționale, „fapt care necesită o reacție preventivă de verificare a tuturor veniturilor în vederea asigurării legalității procesului de colectare a acestor fonduri”, se arată în hotărârea CEC.

Într-o altă Hotărâre CEC, se menționează că membrii Comisiei „au constatat abateri, și anume restanțe față de bugetul public național în cazul unor persoane juridice specializate în agricultură, care au făcut donații Partidului Acțiune și Solidaritate sub formă de proprietăți, bunuri, mărfuri, obiecte, lucrări sau servicii gratuite ori în condiții mai avantajoase decât valoarea comercială sau de piață, evaluate de concurent la 500,00 lei fiecare. Astfel, la data de 12 septembrie 2025, PAS a fost somat să verse în bugetul de stat mijloacele financiare în mărime totală de 1 500,00 lei”. Potrivit CEC, PAS s-a conformat și a prezentat documente confirmative.

Totodată, Comisia a constatat abateri în cazul unor companii specializate în servicii alimentare, care au făcut donații sub formă de mijloace bănești fiecare câte 195 000,00 lei Partidului Alianța „MOLDOVENII”, depășind astfel 12 salarii medii pe economie stabilite pentru anul respectiv. „La data de 12 septembrie 2025, Alianța „MOLDOVENII” a fost somată să verse în bugetul de stat mijloacele financiare în mărime totală de 3 600,00 lei, donate de către persoanele juridice respective”, se menționează în aceeași Hotărâre.

Suplimentar, CEC a constatat că donația oferită PAS de către L. M., director comercial la System Capital Management SRL, în sumă de 95 000 de lei, depășește cu 45 022 lei limita de 30% din venitul acesteia înregistrat pentru anul calendaristic precedent. Astfel, Comisia a somat PAS să verse în bugetul de stat mijloacele financiare în mărime de 45 022 de lei, care i-au fost donate de L. M.. Formațiunea politică s-a conformat.

În același timp, potrivit CEC, donația oferită Blocului Electoral „ALTERNATIVA” de către I. Popovici în sumă de 50 000,00 lei, depășește cu 47 872,51 lei limita de 30% din venitul acesteia înregistrat pentru anul calendaristic precedent. Formațiunea a virat acest surplus în bugetul de stat.

Într-o reacție pentru Moldova Curată, purtătoarea de cuvânt a partidului PAS, Adriana Vlas, a explicat: „Toate contribuțiile primite sunt reflectate săptămânal în rapoartele depuse la Comisia Electorală Centrală. Pentru fiecare donator colectăm datele de identificare, adresa de domiciliu și locul de muncă – informații suficiente pentru ca CEC, FISC-ul sau alte autorități să poată verifica, atunci când consideră necesar, dacă donația respectă plafonul legal și provine din surse admise. Nu solicităm documente salariale ori extrase de cont; legea nu ne acordă posibilitatea de a cere aceste date de la Serviciul Fiscal de Stat, iar contactarea fiecărui donator pentru astfel de informații este foarte dificilă, deoarece facem apel public la sprijin financiar, primim donații din toate colțurile Moldovei și ale diasporei, iar oricine poate contribui. Totuși, în cazurile în care apar suspiciuni justificate sau donațiile sunt semnificativ ridicate, ne autosesizăm și solicităm donatorului documente financiare care să dovedească faptul că suma nu depășește limitele legale; am returnat deja donații care nu au întrunit toate condițiile impuse de lege. Dacă CEC ne semnalează vreo neconformitate, returnăm integral donația, suma care depășește plafonul sau virăm suma în cauză direct la bugetul de stat, conform procedurii.

Transparența începe chiar pe pagina noastră de donații. Înainte de a finaliza plata, fiecare susținător bifează că este de acord cu secțiunea „Consimțământ Donație”, un document ce confirmă luarea la cunoștință a sancțiunilor din Codul contravențional, cetățenia Republicii Moldova, utilizarea unui card bancar personal, veridicitatea datelor furnizate (nume, prenume, IDNP, domiciliu, loc de muncă, funcție, proveniența banilor) și acceptul ca aceste date să fie transmise CEC-ului, precum și faptul că, în cazul unor neconcordanțe, donația poate fi redirecționată către bugetul de stat. Pentru donațiile efectuate direct în contul IBAN al fondului electoral, banca transmite aceleași informații pe care donatorul le-a declarat”.

Explicațiile vicepreședintelui CEC

Într-un răspuns pentru portalul Moldova Curată, vicepreședintele Comisiei Electorale Centrale, Pavel Postica, a explicat cum funcționează procedura: „Prin intermediul platformei de interoperabilitate, angajații CEC au acces la datele și informațiile deținute de alte autorități publice, în speță Serviciul Fiscal de Stat (SFS). Respectiv, angajații CEC au posibilitatea să verifice veniturile real declarate de fiecare persoană fizică și să calculeze dacă suma donației se încadrează în acel plafon stabilit/permis de lege. În cazul în care donatorul nu a avut suficiente venituri, diferența se solicită să fie făcută venit la bugetul de stat. De exemplu cetățeanul X a avut venituri de 150 mii lei în anul 2024, fapt confirmat de informația din bazele de date ale SFS. A efectuat o donație de 60 de mii de lei. Respectiv, are dreptul să facă o donație de doar 50 mii, diferența de 10 mii îl somăm să o verse în buget, inițial benevol, dacă nu acceptă benevol, prin Hotărâre a CEC. Drept dovadă este certificatul eliberat de SFS prin sistemul de interoperabilitate”, a explicat Pavel Postica.

Partide care au returnat bani către donatori

În primele patru săptămâni de campanie, mai multe formațiuni au fost nevoite să returneze bani către donator, în cazul în care au depistat situații dubioase. Aceste sume apar în listele de donatori publicate de CEC cu semnul „minus”.

Astfel, Blocul „ALTERNATIVA” a raportat multiple donații returnate, inclusiv de la persoane aflate peste hotare sau angajate în instituții sociale: cinci donații a câte circa 15 000 lei și altele șase cu valoarea cuprinsă între 2 000 și 11 000 de lei.

Într-o reacție pentru Moldova Curată, reprezentantul formațiunii la CEC, Alexei Paniș, a precizat: „Au existat câteva situații în care persoanele care au donat s-au răzgândit și au rugat restituirea sumelor donate. Luând în considerare că donațiile sunt benevole, am considerat corect să le restituim”. Întrebat despre mecanismele interne ale Blocului pentru a verifica dacă donațiile primite respectă plafonul legal și provin din surse declarate, Paniș a răspuns că „persoanele care donează în numerar semnează o declarație în acest sens, stabilită de CEC. Veniturile persoanelor, care donează prin transfer (dar și în numerar) sunt verificate de instituțiile bancare și Comisia Electorală Centrală. Blocul electoral nu are acces la informații personale și confidențiale, deținute de Serviciul Fiscal de Stat referitor la veniturile declarate ale donatorilor”.

Blocul „Patriotic” a înregistrat mai multe corecții, unele donații provenind de la muncitori sezonieri sau angajați ai consiliilor raionale. Astfel, au fost returnați circa 111 000 de lei, care au provenit de la 12 persoane.

Partidul Nostru a returnat sume provenite din străinătate, dar și donații interne contestate, în valoare totală de 29 000 de lei.

Alianța Moldovenii a raportat trei donații returnate, una în valoare de 10 000 lei și altele două în valoare de câte 1 800 de lei. Ultimele au fost virate în bugetul de stat, în urma deciziei CEC.

AUR a întors suma de 10 000 de lei unei pensionare, CUB a întors 3 400 de lei unui student care donase inițial 19 500 de lei, iar alte 5000 de lei au fost întorși în contul unei companii care făcuse aceeași donație. Într-o reacție pentru Moldova Curată, vicepreședinta formațiunii, Rodica Gramma, a menționat că „sumele au fost returnate din mai multe motive, fiindcă cei care au donat nu au putut prezenta contabilității partidului dovada unui venit oficial care ar permite suma donației, și fiindcă persoana juridică nu a prezentat certificat de lipsă a datoriilor”.

Partidul LOC a întors 5 000 de lei unei persoane care nu și-a indicat locul de muncă. Liderul LOC, Alexandru Bujorean, a explicat: „Am returnat anumite donații pentru ca nu corespundeau cerințelor puse de banca comercială în care avem deschis fondul electoral. Potrivit acestora, dar și legislației electorale, se prezintă și buletinul de identitate al donatorului pentru a verifica proveniența veniturilor acestuia. În cazul în care donatorul nu a anexat actul de identitate, trezorierul partidului a propus restituirea donației”.

„Concurenții electorali au dreptul să respingă orice donație pe care o consideră/califică dubioasă. Comisia nu este implicată la această etapă, fiindcă e treaba internă a competitorului. Totuși, și aceste tranzacții sunt văzute de CEC în extrasele bancare primite de la bănci (evident dacă sunt așa cazuri) și respectiv se observă intrarea sumei în cont și restituirea sumei donatorului”, a precizat în context Pavel Postica.

Pensionari, paznici și șomeri – mari finanțatori de partid

Un alt fenomen observat în această campanie este implicarea financiară a unor persoane cu venituri reduse sau funcții modeste. În rapoarte apar donații considerabile făcute de pensionari, paznici, vânzătoare sau șomeri.

La Blocul „ALTERNATIVA”, șase pensionari au donat sume cuprinse între 6 000 și 50 000 de lei. În cazul Blocului „Patriotic”, figurează 18 pensionari și trei paznici, cu donații între 3 000 și 16 000 de lei. Partidul Nostru se evidențiază prin cel puțin 38 de pensionari și 17 șomeri care au donat sume între 2 000 și 90 000 de lei.

Un caz aparte este cel al unui pensionar care a contribuit cu 90 000 lei către Partidul Nostru, generând întrebări despre sursa banilor. Tot aici, în liste figurează și opt paznici cu donații de până la 15 000 lei, dar și trei persoane cu dizabilități și fără un loc de muncă, care au donat în jur de 15 000 de lei.

La PAS, pensionarii și studenții au donat sume modeste, dar consistente prin număr – peste 80 de pensionari și 11 studenți. „Atât timp cât donația se încadrează în limitele legii și datele furnizate de donator sunt complete și corecte, contribuția este acceptată. Dacă ulterior CEC constată că donatorul nu respectă criteriile legale, suma este restituită, iar responsabilitatea revine exclusiv persoanei în cauză”, a precizat pentru Moldova Curată purtătoarea de cuvânt a formațiunii, Adriana Vlas.

La Alianța Moldovenii, printre donatorii identificați cu funcții modeste se află o persoană temporar neangajată, care a contribuit cu 30 000 de lei, iar pentru Respect Moldova un pensionar a donat 90 000 de lei.

În cazul partidului LOC, doi pensionari au contribuit cu sume importante, iar una temporar neangajată, cu încă 8 000 de lei. „Sunt foarte puține astfel de donații și vin în mare parte de la câțiva colegi care sunt de vârstă pensionară, nu au un loc de muncă oficial, dar au afaceri. Deci pentru ei nu a fost o povară financiară mare și nici plafonul legal nu l-au depășit”, a menționat liderul formațiunii, Alexandru Bujorean, pentru Moldova Curată.

Pentru NOI a donat 96 600 de lei o persoană, deși nu există informații despre locul său de muncă. În cazul Uniunii Creștin Sociale, printre donatorii cu funcții modeste se numără un paznic, care ar fi scos din buzunar 19 500 de lei, și o vânzătoare la magazinul Zolușca, care a contribuit cu 25 000 de lei. Pentru AUR un șomer a contribuit cu 15 000 de lei.

La Partidul Național Moldovenesc (PNM) donatorii cu funcții modeste includ un profesor la liceu, care a donat 30 000 de lei, și un profesor universitar, cu o donație de 40 000 de lei. Într-o reacție pentru Moldova Curată, președintele PNM, Dragoș Galbur, a precizat că „toate persoanele care donează sau au donat pentru campania electorală a Partidului Național Moldovenesc respectă cadrul legal și prevederile Codului Electoral, donând nu mai mult de 30% din venitul total pe anul precedent și nu mai mult de 6 salarii medii pe economie pe anul curent. Persoanele despre care ați menționat sunt angajate în câmpul muncii, au avut venituri oficiale anul trecut și au donat sume care respectă în totalitate prevederile privind finanțarea partidelor politice. Toate donațiile sunt verificate și raportate la Comisia Electorală Centrală, care nu a depistat nicio neregulă în donațiile efectuate către PNM nici până la campanie, nici în timpul campaniei”.

„În aceste cazuri, CEC nu solicită explicații decât în cadrul proceselor contravenționale. Din punctul de vedere al autorității, aceasta constituie o abatere ce trebuie documentată, iar dacă se confirmă, se aplică sancțiunea corespunzătoare”, a precizat vicepreședintele CEC, pentru Moldova Curată.

Donații mari și companii implicate

Analiza listelor publicate de CEC arată că majoritatea partidelor au beneficiat de donații mari, unele depășind chiar și 100 000 lei. Pe lângă pensionari și șomeri, în rapoarte apar și donatori cu contribuții masive, uneori provenite de la aceeași companie.

Blocul „ALTERNATIVA” are 19 donatori care au contribuit cu sume între 40 000 și 94 000 de lei, inclusiv pensionari. Cele mai mari donații individuale au constituit 94 000 de lei. Două companii au atras atenția prin contribuția mai multor angajați: Fladeco Grup SRL (comerț și distribuție), unde doi angajați au donat împreună 100 000 de lei. Alte donații provin de la persoane din domeniul educației, sănătății și pensionari. Pentru Blocul „Patriotic”, 5 persoane au donat peste 40 000 de lei fiecare. Donațiile individuale variază între 40 000 și 96 000 de lei, iar suma totală provenită din aceste contribuții mari depășește 400 000 de lei. Doi angajați ai companiei Galex Studio SRL (design și producție media) au vărsat în haznaua formațiunii 192 000 de lei.

„Partidul Nostru” a primit circa 30 de donații mari, fiecare de peste 40 000 de lei. Mai multe firme au avut câțiva angajați care au donat sume importante. Printre acestea se numără Draxlmaier (specializată în servicii auto) și Asterra Grup SA (construcții și infrastructură). Donații importante au venit și de la mai mulți angajați ai Primăriei municipiului Bălți. Persoanele aflate peste hotare au efectuat transferuri semnificative, iar unele donații cu multe zerouri au venit chiar și de la pensionari și persoane temporar neangajate.

Pentru PAS, circa 30 de persoane au oferit donații mai mari de 40 000 de lei. Mai multe firme au angajați care au contribuit cu sume mari, cumulând peste 1 milion de lei, printre care Supraten SA (construcții), Parcul de Autobuze și Taximetre nr. 9 din Briceni (transport public) și Parkopedia Limited (IT și servicii digitale).

Alianța „Moldovenii” a primit donații mari de la 15 persoane, cu sume între 40 000 și 96000 de lei. Cele mai consistente contribuții provin de la angajați ai companiilor DAAC Auto SRL și DAAC Autosport SRL, cumulând aproape 1 milion de lei. Alte donații vin de la persoane implicate în servicii și distribuție. Totodată, aproape 1,7 milioane de lei au vărsat în haznaua Alianței „Moldovenii” 9 companii din diferite domenii.

„Respect Moldova” a beneficiat de donații mari de la 18 persoane, cu sume între 40 000 și 95 000 de lei. Au contribuit mai mulți angajați de la firme precum SRL Elince (comerț), SRL Alimer-Comerț (retail alimentar), SRL Agroprungrup (agricultură) și Saltoianca SRL (agricultură), cumulând împreună peste 400 000 de lei.

Pentru Andrei Năstase, donațiile mari vin de la aproximativ 10 persoane, cu sume între 40 000 și 77 500 de lei. O parte din aceste contribuții provin de la persoane aflate peste hotare. Totalul cumulativ al donațiilor mari depășește 560 000 de lei.

Uniunea Creștin Socială a primit donații mari de la 4 persoane, cu sume între 40 000 și 76 700 de lei. Trei angajați ai SG Green Farm SRL (agricultură și producție) au contribuit împreună cu 113 000 de lei. Alte firme din domeniul agricol și bio, precum SRL Organic Protect (producție organică), au avut donații cu implicarea mai multor angajați în valoare totală de 252 000 de lei.

Autoritățile electorale atrag atenția asupra dificultăților de control al donațiilor în campanie, în special al celor suspectate a fi fictive. „Aici este mult mai complicat, donațiile fictive necesită efort mai special, dar cu regret, chiar dacă am avut suspiciuni ale unor donații fictive, donatorii de facto în procesele verbale oficiale de audiere refuză să recunoască oficial acest fapt. De regulă, spun că au împrumutat bani de la cineva sau au avut bani în anul curent, care nu se ia în calcul oficial, deoarece se raportează la venitul pentru anul precedent”, a explicat vicepreședintele Comisiei Electorale, Pavel Postica.

Cum se asigură partidele de legalitatea surselor de finanțare

Am întrebat formațiunile politice cum se asigură că donațiile pe care le primesc nu sunt mascate sau intermediare pentru alte surse și ce mecanisme interne are partidul pentru a verifica dacă donațiile primite respectă plafonul legal și provin din surse declarate.

„Finanțarea campaniei electorale a fost și este verificată de CEC. Orice donație prin transfer este verificată suplimentar de instituția bancară și ulterior de CEC. Blocul electoral nu are pârghii legale pentru investigarea fiecărui donator”, a precizat reprezentantul Blocului „Alternativa”, Alexei Paniș.

„Cunoaștem majoritatea donatorilor, locul de muncă sau veniturile acestora și ne-am asigurat că cuantumul donațiilor nu depășește plafonul prevăzut de lege. În plus, instituția bancară verifică fiecare donație și nu ar admite un transfer, în cazul în care acesta ar depăși 30% din venitul anual”, a menționat liderul LOC, Alexandru Bujorean.

„Contabilitatea partidului solicită fiecărui donator sursa venitului (locul de muncă) și suma venitului pentru 2024”, a specificat vicepreședinta CUB, Rodica Gramma.

„Pentru contribuțiile de peste 50 000 de lei aplicăm aceleași principii de trasabilitate: plata se realizează prin transfer bancar – fie ca virament direct în IBAN-ul fondului electoral, fie ca tranzacție online cu cardul după completarea câmpurilor obligatorii pe platforma noastră, iar datele de identificare devin parte a raportului transmis CEC-ului. La orice notificare de depășire a plafonului, procedăm fără întârziere la returnarea integrală a sumei excedentare sau la virarea ei către bugetul de stat, conform reglementărilor în vigoare”, a spus purtătoarea de cuvânt a PAS, Adriana Vlas.

Alte formațiuni politice nu au răspuns solicitărilor noastre de informație.

Mariana Colun

Această investigație a fost realizată în cadrul unui proiect implementat de Asociația Presei Independente (API)